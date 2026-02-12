Gecina accueille JLL sur “Signature” en amont de sa livraison

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Gecina (Paris:GFC):

Gecina et JLL ont signé un bail de 9 ans ferme sur l'immeuble Signature (Rocher-Vienne) portant sur environ 6 600 m² d’espaces de travail conçus pour répondre aux plus hauts standards du marché et commercialisés à un niveau de loyer prime. Acquis en juillet 2025, cet actif s’inscrit parmi les quatre projets emblématiques actuellement en développement. Cette transaction, conclue un an avant la livraison, confirme l’attractivité de Signature auprès des utilisateurs les plus exigeants.

d’espaces de travail conçus pour répondre aux plus hauts standards du marché et commercialisés à un niveau de loyer prime. Acquis en juillet 2025, cet actif s’inscrit parmi les quatre projets emblématiques actuellement en développement. Cette transaction, conclue un an avant la livraison, confirme l’attractivité de Signature auprès des utilisateurs les plus exigeants. Par ce choix assuré, JLL offre résolument à ses équipes parisiennes un outil de travail hautement performant qui favorise la collaboration et l’efficacité opérationnelle, pour devenir une véritable vitrine du savoir-faire de la société. L’actif bénéficie d’aménagements de très grande qualité, (notamment des rooftop spectaculaires) ainsi qu’une offre de service complète incluant plusieurs options de restauration, un centre d’affaires et un espace fitness. Situé dans le QCA, à proximité de la Gare Saint-Lazare et de Saint-Augustin, l’immeuble conjugue une accessibilité unique avec un accès immédiat aux réseaux de transport (second hub de transport de la Région parisienne) et un environnement vivant et dynamique.

qui favorise la collaboration et l’efficacité opérationnelle, pour devenir une véritable vitrine du savoir-faire de la société. L’actif bénéficie d’aménagements de très grande qualité, (notamment des rooftop spectaculaires) ainsi qu’une offre de service complète incluant plusieurs options de restauration, un centre d’affaires et un espace fitness. Situé dans le QCA, à proximité de la Gare Saint-Lazare et de Saint-Augustin, l’immeuble conjugue une accessibilité unique avec un accès immédiat aux réseaux de transport (second hub de transport de la Région parisienne) et un environnement vivant et dynamique. Cette pré-commercialisation avec un leader de l’immobilier témoigne une nouvelle fois de la qualité exceptionnelle de l’actif et confirme à la fois la solidité de ses fondamentaux et la pertinence de la stratégie de repositionnement mise en œuvre par Gecina : proposer des bureaux différenciants, avec de très grands plateaux, flexibles, de haute qualité bénéficiant d’une performance environnementale exemplaire, au cœur des localisations les plus recherchées du QCA.

et confirme à la fois la solidité de ses fondamentaux et la pertinence de la stratégie de repositionnement mise en œuvre par Gecina : proposer des bureaux différenciants, avec de très grands plateaux, flexibles, de haute qualité bénéficiant d’une performance environnementale exemplaire, au cœur des localisations les plus recherchées du QCA. Avec cette signature, l’actif est désormais pré-loué à près de 30 %, d’autres négociations sont en cours, confirmant une dynamique locative pour ce type de produits.

« Je suis ravie de donner cette nouvelle dynamique à notre société. En nous installant dans l’immeuble Signature au cœur de Paris, nous faisons bien plus que changer d’adresse, nous concrétisons notre vision. Ce lieu reflète pleinement ce qui compte pour nous : l’engagement en faveur du bien-être de nos équipes, une vitrine de notre savoir-faire, et ce que nous attendons du futur de l’immobilier, qu’il soit durable et serviciel. ». Marie-Laure Leclercq de Sousa, Directrice générale JLL France, Belgique, Luxembourg et Europe du Sud

« Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été choisis par JLL pour leur nouvelle adresse parisienne. Cette transaction est la preuve de notre capacité à faire la différence en proposant des espaces de travail très performants, qui répondent aux attentes de clients de premier plan à la recherche d’une adresse emblématique et d’un siège à la hauteur de leurs ambitions. Cette transaction avec un acteur majeur de l’immobilier constitue une reconnaissance forte de l’attractivité de Signature ». Beñat Ortega, Directeur général Gecina

Calendrier financier

- 22.04.2026 Assemblée générale

- 22.04.2026 Activité au 31 mars 2026, après clôture du marché

- 22.07.2026 Résultats du 1er semestre 2026, après clôture du marché

- 14.10.2026 Activité au 30 septembre 2026, après clôture du marché

A propos de Gecina

Gecina est un opérateur immobilier intégré de premier plan, propriétaire, gestionnaire et développeur d’un patrimoine d’exception valorisé à 17,6 milliards d’euros au 31 décembre 2025. Stratégiquement situé dans les zones les plus centrales de Paris et de la région parisienne, son portefeuille comprend 1,2 million de m² de bureaux et près de 5 300 logements. En alliant investissement de long terme et excellence opérationnelle, Gecina propose des espaces de vie et de travail durables et de qualité, adaptés aux nouveaux usages urbains.

En tant qu’opérateur engagé, Gecina valorise son patrimoine à travers une gamme de services premium et une gestion dynamique de ses immeubles, favorisant des lieux de vie animés et attractifs. Avec sa marque YouFirst, Gecina place l’expérience utilisateur au cœur de sa stratégie. Fidèle à ses engagements sociétaux, la Fondation Gecina soutient des initiatives autour de quatre piliers : l’inclusion des personnes en situation de handicap, la protection de l’environnement, la valorisation du patrimoine culturel et l’accès au logement.

Gecina est une Société d’Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur Euronext Paris et a intégré les indices SBF 120, CAC Next 20 et CAC Large 60. Gecina figure également parmi les sociétés les plus performantes de son secteur dans les classements extra-financiers de référence (GRESB, Sustainalytics, MSCI, ISS-ESG, CDP) et a pour ambition la réduction drastique de ses émissions de CO 2 d’ici 2030.

www.gecina.fr