Andersen Global新增合作公司Pi Advisory

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global與Pi Advisory簽署合作協議，強化其在非洲地區的業務能力。Pi Advisory是一家總部位於安哥拉的財務顧問公司，在莫三比克和葡萄牙設有分支機搆。

Pi Advisory提供全方位服務，包括全流程稅務服務、業務支援和外包、財務顧問，以及各類企業服務，協助客戶處理從新設企業實體到遵守當地稅務法規等各項事務。該公司將環境、社會和公司治理(ESG)原則融入業務經營，體現出其對永續商業實務的承諾。

Pi Advisory合夥人António Amaral Correia表示：「此次合作強化了我們為客戶提供複雜跨境業務支援的能力。透過和Andersen Global合作，我們能夠提供滿足葡語市場及其他地區客戶不斷變化需求的解決方案。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「Pi Advisory廣泛的專業能力和區域洞察強化了我們的全球平台。他們對客戶服務和永續成長的專注與我們的價值觀高度契合，使我們能夠為客戶提供順暢銜接的優質服務。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

