Echoworx 加密服务登陆 AWS Marketplace：面向全球，提供顺畅便捷的安全保障

多伦多--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Echoworx 是备受信赖的电子邮件加密服务品牌， 现已在 AWS Marketplace 正式上线，并全面部署在 AWS 基础设施之中。对于跨国企业而言，这意味着从采购环节开始，保护敏感通信的安全就变得前所未有的简单。

为什么选择 AWS Marketplace？为什么是现在？

Echoworx 的使命始终是让安全通信尽可能简单便捷、触手可及。入驻 AWS Marketplace，正是朝着这一使命再进一步，这将让客户在采购加密解决方案时，也能获得与使用时同样轻松高效的体验。

跨境合规、税务和账单问题常常拖慢团队效率。借助 AWS Marketplace，Echoworx 的客户可以绕开这些繁琐流程，自动处理税务和合规事宜、简化多币种账单，还支持专属报价。这意味着可以用本地货币定制价格和合同，减少外汇相关的不确定性，同时获得一套为现代企业量身打造的采购流程。

Echoworx 欧洲、中东和非洲地区渠道总监 Rosario Perri 表示：“我们与 AWS Marketplace 的合作，目的是助力全球企业安全地实现业务扩张。通过消除常见的采购障碍，我们让各个企业能够更轻松地采用现代化加密技术，同时不会影响业务运转效率。”

跨国商务，如在本土：

专属报价 支持非美元货币定制价格与合同条款

支持非美元货币定制价格与合同条款 合规与税务自动处理 ——告别繁琐文书工作

——告别繁琐文书工作 集中透明的账单管理尽在 AWS

Echoworx 电子邮件加密可直接融入客户工作流程，支持高级品牌定制、本地化适配与安全投递；无论企业在何处运营，都能保障业务安全、满足监管要求。

关于 Echoworx

Echoworx 是全球知名的电子邮件安全解决方案服务商，提供可定制的加密平台，为个人与企业打造顺畅无阻的通信安全保障，让安全通信变得简单便捷。Echoworx 深受信赖，是全球 30 多个国家、符合 GDPR、NIS 2、KRITIS 及 DORA 监管要求的知名企业的合作伙伴。如需了解更多信息，敬请访问https://www.echoworx.com/。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。