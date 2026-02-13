-

La crittografia di Echoworx arriva su AWS Marketplace: sicurezza facile per un mondo globale

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Echoworx, il nome fidato nella crittografia dell'email, ora è attiva su AWS Marketplace, totalmente implementata sull'infrastruttura AWS. Per le aziende globali, questo significa che la protezione delle comunicazioni sensibili è diventata molto più semplice, a partire dall'acquisto.

Perché AWS Marketplace? Perché ora?

La missione di Echoworx è sempre stata quella di rendere le comunicazioni sicure più facili e accessibili possibile. Entrando a far parte di AWS Marketplace, Echoworx fa un ulteriore passo avanti in questa missione, assicurando ai clienti la possibilità di acquistare la sua soluzione di crittografia con la stessa facilità ed efficienza con cui la utilizzano.

Le preoccupazioni di conformità internazionale, imposte e fatturazione rallentano i team.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per i media
Lorena Magee, Direttrice del marketing, info@echworx.com

Industry:

Echoworx

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatto per i media
Lorena Magee, Direttrice del marketing, info@echworx.com

More News From Echoworx

Riassunto: Echoworx ottiene la certificazione FSQS-NL, rafforzando la fiducia nella protezione dei dati finanziari

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Echoworx, leader globale nell'ambito della crittografia di e-mail e dati, è orgoglioso di annunciare di aver ottenuto lo stato di fornitore registrato del Financial Services Qualification System (FSQS) per i Paesi Bassi. Questa certificazione è una potente dimostrazione dell'impegno di Echoworx nei confronti degli standard più elevati di sicurezza e conformità. Questo risultato rafforza la certificazione FSQS dell'azienda già esistente per Regno Unito e Irlanda, ottenu...

Echoworx ottiene la certificazione Qualified Software di AWS per la sua soluzione di crittografia email basata sul cloud

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Echoworx, pioniere nel settore della crittografia email basata su cloud, annuncia con orgoglio di aver ottenuto da Amazon Web Services (AWS) la certificazione Qualified Software per tutti suoi centri operativi AWS, tra cui Germania, Canada, Stati Uniti, Regno Unito e Irlanda. L'importante risultato è stato ottenuto a seguito del riuscito completamento della Foundational Technical Review (FTR) di AWS. La FTR di AWS consente ai partner AWS di identificare ed eliminare qu...

Echoworx aderisce al programma Alliance Partner di Mimecast per rendere più semplice la resilienza IT

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Echoworx, leader di settore nella crittografia basata sul cloud di email e documenti, oggi annuncia di essere entrato a far parte del Cyber Alliance Program di Mimecast, con una nuova integrazione strategica che offre una solida protezione crittografica a livello aziendale. Introduzione Grazie all'integrazione della sicurezza email cloud nativa di Mimecast con le proposte orientate a una crittografia personalizzabile della posta elettronica targate Echoworx, le aziende...
Back to Newsroom