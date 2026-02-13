Andersen Global tilføjer samarbejdsfirmaet Pi Advisory

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sine kompetencer i Afrika gennem en samarbejdsaftale med Pi Advisory, et finansielt rådgivningsfirma baseret i Angola og med afdelinger i Mozambique og Portugal.

Pi Advisory tilbyder en bred række af ydelser, herunder fuld skatteservice, forretningssupport og outsourcing, finansiel rådgivning samt en bred vifte af selskabsrelaterede ydelser, der hjælper kunder med alt fra etablering af nye virksomhedsenheder til at navigere i lokale skatteregler. Firmaet integrerer principper for miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold (ESG) i sin drift, hvilket afspejler dets engagement i en bæredygtig forretningspraksis.

"Dette samarbejde styrker vores evne til at støtte kunder med komplekse behov på tværs af jurisdiktioner," udtalte António Amaral Correia, partner hos Pi Advisory. "Gennem vores samarbejde med Andersen Global kan vi levere løsninger, der imødekommer de skiftende krav fra kunder på de portugisisktalende markeder såvel som globalt."

Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen, tilføjede: "Pi Advisorys brede ekspertise og regionale indsigt styrker vores globale platform. Deres dedikation til kundeservice og bæredygtig vækst stemmer tæt overens med vores værdier, hvilket gør det muligt for os at levere en friktionsfri service af høj kvalitet til vores kunder."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsvirksomheder, der består af skattejurister samt skatte- og værdiansættelseseksperter i hele verden. Andersen Global, der blev etableret i 2013 af den amerikanske medlemsvirksomhed Andersen Tax LLC, har nu mere end 50.000 eksperter i hele verden og en tilstedeværelse på over 1.000 lokaliteter gennem sine medlemsvirksomheder og samarbejdsvirksomheder.

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.