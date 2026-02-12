SLB erhält mehrere Offshore-Bohrverträge von Mubadala Energy für die Tangkulo-Tiefwassererschließung in Indonesien

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) hat von Mubadala Energy, einem internationalen Energieunternehmen mit Hauptsitz in Abu Dhabi, mehrere Aufträge für Offshore-Bohrdienstleistungen für die Tiefwassererschließung des Tangkulo-Erdgasfeldes sowie für damit verbundene Explorations- und Bewertungsbohrungen in der Andamanensee vor der Küste Indonesiens erhalten.

SLB wird im Rahmen der Verträge mit Mubadala Energy zusammenarbeiten, um integrierte Bohr- und Bohrlochdienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus eines Bohrlochs hinweg zu erbringen. Der Umfang umfasst Richtbohrungen, Bohrspülungen, Zementierung, Wireline, Slickline, Coiled Tubing, Bohrlochtests, Mud Logging sowie obere und untere Komplettierungen. Das integrierte Modell wurde zur Rationalisierung der Ausführung bei gleichzeitiger Verbesserung der Sicherheit, Zuverlässigkeit und Betriebsleistung entwickelt.

„Der Vertragsabschluss ist Ausdruck der strategischen Vision von Mubadala Energy, die Offshore-Ressourcen Indonesiens verantwortungsbewusst und effizient zu erschließen“, so Abdulla Bu Ali, President Director von Mubadala Energy Indonesia. „Wir werden im Rahmen dieser Partnerschaft fortschrittliche Bohrtechnologien einsetzen, um eine sichere und effiziente Durchführung und Lieferung der ersten Gaslieferungen zu unterstützen, mit denen wir bis Ende 2028 rechnen. Das Tangkulo-Feld ist ein Schlüsselprojekt in unserem Südostasien-Portfolio, das unsere Rolle bei der Unterstützung der langfristigen Energiesicherheit und des Wirtschaftswachstums Indonesiens unterstreicht.“

Für das Projekt werden die Offshore- und Tiefseetechnologien von SLB, einschließlich der Echtzeit-Bohrlochüberwachung, zum Einsatz kommen, um das Betriebsrisiko zu reduzieren, die Bohrlochplatzierung zu optimieren und die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern.

„Tiefwassererschließungen erfordern eine disziplinierte Ausführung und eine integrierte Umsetzung“ so Sherif Shohdy, President, Asien, SLB. „Durch die Kombination von fortschrittlichen Bohrtechnologien, Echtzeit-Erkenntnissen und fundierter Kenntnis der lokalen Bedingungen sind wir bestens aufgestellt, um sichere und effiziente Offshore-Operationen zu unterstützen und den Fortschritt auf dem Weg zur ersten Gasförderung zu beschleunigen.“

Die Verträge wurden nach einem wettbewerbsorientierten Ausschreibungsverfahren vergeben und unterstreichen die strategische Bedeutung des Tangkulo-Projekts für die langfristige Energiesicherheit Indonesiens.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das seit 100 Jahren Innovationen im Energiesektor vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über Mubadala Energy

Mubadala Energy ist ein internationales Energieunternehmen mit Hauptsitz in Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate. Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio an betriebenen und nicht betriebenen Anlagen in 11 Ländern, wobei der geografische Schwerpunkt auf dem Nahen Osten und Nordafrika, Russland und Südostasien liegt. Mubadala Energy ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Company, die sich im Besitz der Regierung von Abu Dhabi befindet. Das Portfolio des Unternehmens konzentriert sich vor allem auf Erdgas und wird entlang der gesamten Gas-Wertschöpfungskette ausgebaut. Im Rahmen seines Engagements für die Energiesicherheit und die Energiewende verfolgt das Unternehmen zudem aktiv Chancen in neuen Energiesektoren. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.mubadalaenergy.com.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der US-amerikanischen Bundeswertpapiergesetze — das heißt Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen und nicht auf vergangene Ereignisse. Derartige Aussagen enthalten häufig Begriffe wie „erwarten“, „könnte“, „kann“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „voraussehen“, „wird“, „potenziell“, „prognostiziert“ und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Angelegenheiten, die in unterschiedlichem Maße mit Unsicherheiten behaftet sind, wie beispielsweise Prognosen oder Erwartungen hinsichtlich des Einsatzes oder der erwarteten Vorteile der neuen Technologien und Partnerschaften von SLB; Aussagen zu Zielen, Plänen und Prognosen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel; sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, darunter unter anderem die Unfähigkeit, die Negativbilanz bei den Kohlenstoffemissionen zu erreichen; die Unfähigkeit, die angestrebten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu realisieren; legislative und regulatorische Initiativen im Zusammenhang mit Umweltthemen, darunter Initiativen zur Bekämpfung der Auswirkungen des globalen Klimawandels; der Zeitpunkt oder Erhalt behördlicher Genehmigungen und Zulassungen; sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die in den jüngsten Formularen 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht oder dieser zur Verfügung gestellt wurden, ausführlich beschrieben sind. Im Falle des Eintritts eines oder mehrerer dieser oder anderer Risiken oder Ungewissheiten (oder wenn sich die Folgen einer solchen Entwicklung ändern) oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in unseren zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nur den Kenntnisstand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider, und SLB lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

