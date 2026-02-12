Median Technologies annonce sa collaboration avec Tempus pour développer l’accès au logiciel dispositif médical eyonis® LCS aux États‑Unis

SOPHIA ANTIPOLIS, France & CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Median Technologies (FR0011049824, ALMDT, éligible PEA/PME, « Median » ou « La Société »), développeur d’eyonis®, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l’intelligence artificielle (IA) pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d’analyses d’images par IA et de services centraux d’imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l’industrie biopharmaceutique, annonce aujourd’hui son accord de distribution non exclusif avec Tempus AI, Inc. (NASDAQ : TEM), un acteur technologique pionnier dans l’adoption de l’IA pour faire progresser la médecine de précision.

Dans le cadre de cet accord, Tempus AI distribuera eyonis® LCS auprès des centres d’imagerie américains via sa plateforme Tempus Pixel, et contribuera à son déploiement, à son intégration dans les flux opérationnels et à l’accompagnement des clients. Tempus Pixel1 est une solution autorisée par la FDA et bénéficiant du marquage CE, qui met à profit l’IA pour offrir des analyses avancées, des outils dédiés et des reportings automatisés à partir d’images de radiologie. Tempus Pixel aide les professionnels de santé à suivre et quantifier précisément les lésions, afin de les accompagner dans leurs décisions diagnostiques et de prise en charge des maladies.

Median a annoncé le 9 février 2026 avoir obtenu l’autorisation 510(K) pour eyonis® LCS, son logiciel dispositif médical de détection et de diagnostic (CADe/CADx) basé sur l’IA pour le dépistage du cancer du poumon. eyonis® LCS est le seul logiciel dispositif médical capable à la fois de détecter et de caractériser les cancers du poumon sur des scanners thoraciques à faible dose (LDCT – Low Dose Computed Tomography) avec une sensibilité de 93,3 % pour une spécificité de 92,4 % et une valeur prédictive négative (VPN) de 99,9 % (valeurs constructeurs établies sur une population de référence représentative d’une population de dépistage). eyonis® LCS aide les cliniciens à identifier plus tôt les anomalies suspectes et à améliorer l’efficacité et la standardisation des programmes de dépistage.

Fredrik Brag, CEO et fondateur de Median Technologies, déclare : « L’activation de notre collaboration avec Tempus AI est une étape décisive pour rendre eyonis® LCS accessible aux patients sur le territoire américain. Le leadership de Tempus AI dans la médecine de précision assistée par l’intelligence artificielle, son écosystème technologique profondément intégré et sa forte présence sur le marché en font un partenaire idéal pour accélérer l’adoption d’eyonis® LCS aux États‑Unis. »

Razik Yousfi, Senior Vice President & General Manager, AI Products de Tempus ajoute : « Nous pensons que l’IA atteint son plein potentiel lorsqu’elle aide les cliniciens à identifier les maladies plus tôt et avec plus de précision. En élargissant notre plateforme Pixel avec des outils avancés de dépistage du cancer du poumon basés sur l’IA, nous permettons aux radiologues de gérer des charges de travail complexes tout en priorisant la détection à des stades précoces. Notre collaboration avec Median Technologies est beaucoup plus qu’une collaboration technologique : l’enjeu est d’améliorer le standard de soins et de prévenir des décès évitables grâce à un meilleur accès au dépistage. »

Les revenus générés par l’utilisation d’eyonis® LCS seront répartis entre les deux entités conformément aux termes commerciaux de l’accord. La collaboration s’appuie sur le schéma actuel de remboursement NT‑APC 1508 (601 à 700 dollars) et va adresser 14,5 millions d’Américains éligibles au dépistage du cancer du poumon.

Median poursuit le processus réglementaire européen pour eyonis® LCS et prévoit l’obtention du marquage CE au deuxième trimestre 2026. Dans le cadre de l’accord de distribution qui a été signé, Tempus AI accompagnera également le déploiement commercial d’eyonis® LCS en Europe.

Median Technologies avait annoncé la signature de l’accord de distribution non exclusif le 8 décembre 2025, sans divulguer l’identité du partenaire.

A propos de Median Technologies : Pionnière dans les logiciels dispositifs médicaux et services d’imagerie innovants, Median Technologies exploite les technologies de pointe d’Intelligence Artificielle pour augmenter la précision des diagnostics précoces et des traitements de nombreux cancers. Les offres de Median, iCRO pour l’analyse et la gestion des images médicales dans les essais cliniques en oncologie ​​et eyonis®, suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur les technologies de l’IA, permettent aux sociétés biopharmaceutiques et aux cliniciens de faire progresser les soins aux patients et d'accélérer le développement de nouvelles thérapies. La société française, également présente aux Etats-Unis et en Chine, est cotée sur le marché Euronext Growth (ISIN : FR0011049824, MNEMO : ALMDT). Median Technologies est éligible au PEA-PME. Plus d’informations sur Median Technologies

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « espérer », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Median estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Median Technologies, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives.

L’ensemble des déclarations prospectives figurant dans ce communiqué de presse est basé sur les informations connues par Median Technologies à la date du communiqué. Median Technologies ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.

A propos de Tempus : Tempus est une entreprise technologique qui fait progresser la médecine de précision grâce à l’application concrète de l’intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Avec l’une des plus grandes bibliothèques de données multimodales au monde et un système d’exploitation permettant de rendre ces données accessibles et exploitables, Tempus fournit aux médecins des solutions de médecine de précision assistées par l’IA pour offrir des soins personnalisés, tout en facilitant en parallèle la découverte, le développement et la mise à disposition de traitements optimisés. L’objectif est que chaque patient puisse bénéficier de l’expérience de ceux qui l’ont précédé, en donnant aux médecins des outils qui s’améliorent à mesure que l’entreprise collecte davantage de données. Pour plus d’informations sur tempus.com.

Déclarations prospectives : Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives (« forward‑looking statements ») au sens de la Section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et de la Section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, concernant Tempus et son secteur d’activité. Ces déclarations comportent des risques et incertitudes importants. Toutes les déclarations figurant dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des déclarations prospectives, y compris, sans s’y limiter, celles relatives aux résultats attendus et aux avantages potentiels de la collaboration avec Median Technologies.

Dans certains cas, il est possible d’identifier les déclarations prospectives par l’usage de termes tels que « anticiper », « croire », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « aller », « avoir l’intention », « peut », « prévoir », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « cibler », « va », « voudrait », ou leur forme négative, ainsi que par d’autres termes ou expressions similaires. Tempus attire votre attention sur le fait que ces exemples ne couvrent pas nécessairement l’ensemble des déclarations prospectives figurant dans ce communiqué.

Vous ne devez pas considérer les déclarations prospectives comme des prédictions d’événements futurs. Tempus a fondé les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué principalement sur ses attentes et projections actuelles concernant des événements et tendances futurs susceptibles d’affecter son activité, sa situation financière, ses résultats opérationnels et ses perspectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et incertitudes liés notamment :

à la performance financière de Tempus ;

à sa capacité à attirer et fidéliser des clients et des partenaires ;

à la gestion de sa croissance et de l’évolution de ses dépenses ;

à la concurrence et à l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché ;

au respect de nouvelles lois, réglementations et mesures gouvernementales, y compris l’évolution des réglementations relatives à l’intelligence artificielle ;

à la capacité de Tempus à maintenir, protéger et renforcer sa propriété intellectuelle ;

à sa capacité à attirer et retenir des collaborateurs qualifiés et des cadres clés ;

à sa capacité à rembourser ou refinancer sa dette ou à accéder à des financements supplémentaires ;

à d’éventuelles acquisitions, cessions ou investissements futurs ;

aux impacts potentiels du changement climatique, des catastrophes naturelles, des crises sanitaires, des conditions macroéconomiques, ainsi que de la guerre ou d’autres conflits armés ;

et à d’autres risques, incertitudes et facteurs décrits dans la section « Risk Factors » du rapport annuel (Form 10‑K) de Tempus pour l’exercice clos le 31 décembre 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), ainsi que dans les autres documents que Tempus pourrait déposer ultérieurement auprès de la SEC.

En outre, toute déclaration prospective contenue dans ce communiqué repose sur des hypothèses que Tempus estime raisonnables à la date des présentes. Tempus ne s’engage nullement à mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter des événements ou circonstances postérieurs à la date de ce communiqué, ni pour refléter de nouvelles informations ou la survenue d’événements imprévus, sauf si la loi l’exige.

1 Tempus Pixel est fabriqué et enregistré par Arterys Inc., dans le cadre de la procédure FDA et du marquage CE. Arterys Inc. Est une filiale détenue à 100 % par Tempus.