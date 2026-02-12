SLB、インドネシアのタンクロ深海開発プロジェクトでムバダラ・エナジーより複数の海洋掘削契約を獲得

ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界的なエネルギー技術企業であるSLB（NYSE：SLB）は、アブダビに本社を置く国際エネルギー企業であるムバダラ・エナジーから、インドネシア沖のアンダマン海におけるタンクロ天然ガス深海開発プロジェクトおよび関連する探査・評価掘削活動に関する複数の沖合掘削サービス契約を獲得しました。

この契約に基づき、SLBはムバダラ・エナジーと協力し、坑井ライフサイクル全体にわたる統合的な掘削・坑井サービスを提供します。サービスには、傾斜掘削、掘削流体、セメンチング、ワイヤーライン、スリックライン、コイルドチュービング、坑井試験、泥水検層、上部・下部仕上げが含まれます。この統合モデルは、安全性、信頼性、および操業パフォーマンスを向上させつつ、作業の効率化を実現するよう設計されています。

ムバダラ・エナジー・インドネシアの社長であるアブドゥラ・ブ・アリ氏は、「今回の契約締結は、インドネシアの海洋資源を責任を持って効率的に開発するというムバダラ・エナジーの戦略的ビジョンを反映するものです。このパートナーシップにより、当社は高度な掘削技術を活用し、2028年末までに予定されているガス田の安全かつ効率的な掘削と供給開始を支援していきます。タンクロガス田は、当社の東南アジアポートフォリオの要となるプロジェクトであり、インドネシアの長期的なエネルギー安全保障と経済成長を支えるという当社の役割を改めて強調するものです」と述べています。

本プロジェクトでは、リアルタイムの坑内モニタリングを含むSLBのオフショア技術と深海技術を活用し、運用リスクの低減、坑井配置の改善、そしてプロジェクトの経済性強化を目指します。

SLBアジア地区社長のシェリフ・ショディは、「深海における開発には、規律ある作業と統合的なプロジェクトの運営が求められます。高度な掘削技術、リアルタイムのインサイト、そして現地の豊富なノウハウを組み合わせることで、当社は、安全かつ効率的なオフショア操業を支援し、ガス供給開始の確保に向けた開発を加速させる絶好の立場にあります」と述べています。

今回の契約は競争入札を通じて締結され、インドネシアの長期的なエネルギー安全保障にとってタンクロ開発プロジェクトの戦略的重要性を強調するものです。

SLBについて

SLB（NYSE：SLB）は、100年にわたりエネルギー分野のイノベーションを推進してきたグローバル・テクノロジー企業です。100か国以上に展開し、ほぼその倍にあたる多様な国籍の従業員を擁する同社は、石油・ガス分野の革新、デジタル技術の大規模展開、産業の脱炭素化、エネルギー転換を加速する新たなエネルギーシステムの開発と拡大に日々取り組んでいます。詳細は、 slb.com をご覧ください。

ムバダラ・エナジーについて

ムバダラ・エナジーは、アラブ首長国連邦のアブダビに本社を置く国際的なエネルギー企業で、11か国に及ぶ操業資産と非操業資産からなる多様なポートフォリオを有し、中東・北アフリカ、ロシア、東南アジアをその主な活動地域としています。ムバダラ・エナジーは、アブダビ政府が所有するムバダラ・インベストメント・カンパニーの完全子会社で、同社のポートフォリオは主に天然ガスが中心となっており、ガスバリューチェーン全体にわたり事業を拡大するとともに、エネルギー安全保障とエネルギー転換への取り組みの一環として、新規エネルギー分野における事業機会も積極的に追求しています。詳細は、www.mubadalaenergy.comをご覧ください。

将来予想に関する記述：

