Legrand annonce la signature d’un contrat de rachat d’actions

LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale mixte du 27 mai 20251, Legrand (Paris:LR) annonce la signature d’un contrat avec un prestataire de services d’investissement afin de racheter 250 000 titres, soit environ 0,10% de son capital.

Il est prévu que les achats débutent le 13 février 2026 pour une période allant jusqu’au 10 mars 2026. Ces actions seront principalement allouées à la livraison de plans d’actionnariat salarié et de plans d’action de performance venant à échéance.

Agenda financier :

  • Résultats du premier trimestre 2026 : 7 mai 2026
    Début de la « quiet period2 » : 7 avril 2026
  • Assemblée Générale des actionnaires : 27 mai 2026
  • Détachement du dividende : 29 mai 2026
  • Paiement du dividende : 2 juin 2026
  • Résultats du premier semestre 2026 : 29 juillet 2026
    Début de la « quiet period2 » : 29 juin 2026

A propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés résidentiel, tertiaire et aux centres de données en fait une référence à l'échelle mondiale.

Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables.

Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits à plus forte valeur d’usage.

Legrand a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 9,5 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40, au CAC 40 ESG et au CAC Transition Climat.

(code ISIN FR0010307819).

https://www.legrand.com

1 Le prix unitaire par action ne pourra excéder le prix maximal de 150 euros
2 Période de suspension de toute communication en amont de la publication des résultats

Contacts

Communication financière & relations investisseurs
Ronan MARC (Legrand)
+33 1 49 72 53 53
ronan.marc@legrand.com

Contact presse
Lucie DAUDIGNY (TBWA)
+33 6 77 20 71 11
lucie.daudigny@tbwa-corporate.com

