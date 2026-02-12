Andersen Global accueille Pi Advisory parmi ses collaborateurs

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce ses capacités en Afrique grâce à un accord de collaboration avec Pi Advisory, une société de conseil financier basée en Angola, présente au Mozambique et au Portugal.

Pi Advisory propose une gamme complète de services, notamment des services fiscaux complets, l'assistance et l'externalisation de fonctions commerciales, le conseil financier et une large gamme de services aux entreprises pour accompagner ses clients dans toutes leurs démarches, allant de la création d'une nouvelle entité commerciale à l'explication des réglementations fiscales locales. Le cabinet intègre les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) à ses activités, témoignant ainsi de son engagement en faveur de pratiques commerciales durables.

« Cette collaboration renforce notre capacité à accompagner les clients confrontés à des besoins complexes et multijuridictionnels », a déclaré António Amaral Correia, associé chez Pi Advisory. « Grâce à notre partenariat avec Andersen Global, nous pouvons proposer des solutions adaptées à l’évolution des besoins clients sur les marchés lusophones mais aussi à l'international. »

Mark L. Vorsatz, président-directeur général d'Andersen, a ajouté : « La vaste expertise et l'insight régional de Pi Advisory renforcent notre plateforme mondiale. Leur engagement envers le service client et la croissance durable s'inscrit pleinement dans nos valeurs, nous permettant ainsi d'offrir un service fluide de grande qualité à nos clients. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, regroupant des experts en fiscalité, en droit et en évaluation d'entreprises du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 50 000 professionnels à travers le monde et est présente dans plus de 1 000 emplacements grâce à ses cabinets membres et partenaires.

