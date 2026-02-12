Bardasz forme une alliance numérique stratégique avec GEOLOG visant à accélérer la fourniture mondiale de solutions RTOC et de construction numérique de puits

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Bardasz Group LLC (« Bardasz »), fournisseur d’informations en temps réel et prêtes à l’emploi pour la construction de puits (y compris le forage, la complétion et les interventions sur les puits), a annoncé aujourd’hui une alliance numérique stratégique avec GEOLOG International B.V. (« GEOLOG »), fournisseur mondial de services d’évaluation de formations, de forage et de géochimie qui soutient des projets souterrains dans plus de 40 pays.

Cette alliance vise à accélérer la croissance mondiale de Bardasz et à améliorer la prestation de services aux clients en tirant parti des ressources nationales, de l’expertise technique et de l’échelle opérationnelle de GEOLOG. Bardasz aide les opérateurs à transformer les données fragmentées sur la construction de puits en informations exploitables pour l’ensemble des actifs, ce qui permet une intégration plus rapide, une fiabilité accrue des flux de données en temps réel et une meilleure efficacité du temps de forage grâce à la réduction du temps non productif (NPT). La plateforme de construction de puits en temps réel à haute fréquence de Bardasz est basée sur les meilleures normes WITSML et ETP et est conçue pour des environnements à l’échelle de l’entreprise.

Ensemble, Bardasz et GEOLOG permettront des déploiements plus rapides, une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, ainsi qu’une fourniture plus cohérente de flux de travail en temps réel à fort impact, du site de forage au RTOC, dans le cadre d’opérations mondiales.

« Bardasz a mis au point une plateforme en temps réel impressionnante sur laquelle les clients peuvent compter », déclare Richard Calleri, directeur général de GEOLOG. « Cette alliance combine les capacités numériques de pointe de Bardasz, en particulier dans les domaines de la transmission, de l’agrégation et de la visualisation WITSML et ETP, avec la présence mondiale et l’expertise approfondie de GEOLOG dans les domaines du forage, de la géologie, de l’ingénierie et de la géochimie. Ensemble, nous renforçons notre capacité à fournir des résultats RTOC évolutifs et une exécution cohérente pour nos clients, où qu’ils opèrent. »

Pablo Perez, directeur général et fondateur de Bardasz, ajoute : « Cette alliance permet à Bardasz de rester concentré sur ce que nous faisons le mieux, à savoir la création de plateformes de données en temps réel hautement performantes, tout en s’associant à une organisation mondiale qui apporte une présence locale et une profondeur opérationnelle inégalées. Les clients bénéficieront d’une continuité en termes de personnel, de technologie et d’indépendance, auxquels ils font confiance, combinée à une plus grande échelle et à une plus grande capacité de livraison. »

À propos de GEOLOG

GEOLOG est l’un des principaux fournisseurs mondiaux indépendants de services de géosciences sur site, de diagraphie de surface et d’assistance avancée au forage. Avec plus de 230 laboratoires mobiles dans plus de 40 pays, GEOLOG fournit des services d’évaluation des formations, d’optimisation du forage, de caractérisation des réservoirs et de données en temps réel qui aident ses clients à réduire les risques, à améliorer les performances des puits et à diminuer les coûts globaux de développement des champs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.geolog.com.

À propos de Bardasz

Bardasz est un fournisseur d’informations opérationnelles en temps réel pour la construction de puits (forage, complétion et interventions sur les puits) qui transforme des données fragmentées en informations exploitables pour la construction de puits, afin de garantir des opérations hautement performantes. Reconnu comme un leader dans la transmission WITSML et ETP, Bardasz fournit une agrégation de données en temps réel à haut débit et une technologie Super Store à grande échelle. Le système intégré de Bardasz est conçu pour réduire la complexité et fournir des informations exploitables pour les flux de travail de forage et de construction de puits dans les RTOC. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.bardasz.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.