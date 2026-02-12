SLB recebe múltiplos contratos de perfuração offshore da Mubadala Energy para o desenvolvimento em águas profundas de Tangkulo, na Indonésia.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A empresa global de tecnologia energética SLB (NYSE: SLB) ganhou vários contratos de serviços de perfuração offshore da Mubadala Energy, empresa internacional de energia com sede em Abu Dhabi, para o desenvolvimento de gás natural em águas profundas de Tangkulo e atividades associadas de exploração e avaliação de perfuração no mar de Andaman, na costa da Indonésia.

Nos termos dos contratos, a SLB trabalhará com a Mubadala Energy para fornecer serviços integrados de perfuração e poços ao longo de todo o ciclo de vida do poço. O escopo inclui perfuração direcional, fluidos de perfuração, cimentação, wireline, slickline, tubulação enrolada, testes de poços, registro de lama e completações superiores e inferiores. O modelo integrado foi projetado para otimizar a execução, ao mesmo tempo em que aumenta a segurança, a confiabilidade e o desempenho operacional.

“A adjudicação deste contrato reflete a visão estratégica da Mubadala Energy de desenvolver os recursos offshore da Indonésia de forma responsável e eficiente”, afirmou Abdulla Bu Ali, presidente-diretor da Mubadala Energy Indonésia. “Por meio dessa parceria, implantaremos tecnologias avançadas de perfuração para apoiar uma execução segura e eficiente, com a entrega do primeiro gás prevista para o final de 2028. O campo de Tangkulo é um projeto-chave em nosso portfólio no Sudeste Asiático e reforça nosso papel no apoio à segurança energética de longo prazo e ao crescimento econômico da Indonésia.”

O projeto aproveitará as tecnologias offshore e de águas profundas da SLB, incluindo o monitoramento em tempo real do fundo do poço, para reduzir o risco operacional, melhorar o posicionamento dos poços e fortalecer a viabilidade econômica do projeto.

“Projetos em águas profundas exigem execução disciplinada e entrega integrada”, afirmou Sherif Shohdy, presidente da SLB para a Ásia. “Ao combinar tecnologias avançadas de perfuração, insights em tempo real e sólida expertise local, estamos bem posicionados para apoiar operações offshore seguras e eficientes e acelerar o avanço rumo ao primeiro gás.”

Os contratos foram concedidos por meio de um processo de licitação competitivo e ressaltam a importância estratégica do desenvolvimento de Tangkulo para a segurança energética de longo prazo da Indonésia.

Pontos principais:

A SLB recebe múltiplos contratos de serviços de perfuração offshore da Mubadala Energy para o desenvolvimento em águas profundas de Tangkulo, no Mar de Andaman, na costa da Indonésia;

O escopo inclui serviços de perfuração, completação e testes ao longo de todo o ciclo de vida do poço;

A primeira produção de gás está prevista para antes do final de 2028, contribuindo para a segurança energética de longo prazo da Indonésia.

Sobre a SLB

A SLB (NYSE: SLB) é uma empresa global de tecnologia que impulsiona a inovação energética há 100 anos. Com presença global em mais de 100 países e funcionários representando quase o dobro de nacionalidades, trabalhamos diariamente para inovar no setor de petróleo e gás, fornecer soluções digitais em larga escala, descarbonizar indústrias e desenvolver e expandir novos sistemas de energia que aceleram a transição energética. Saiba mais em slb.com.

Sobre a Mubadala Energy

A Mubadala Energy é uma empresa internacional de energia com sede em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Com um portfólio diversificado de ativos operados e não operados em 11 países, o foco geográfico principal da empresa está no Oriente Médio e Norte da África, Rússia e Sudeste Asiático. A Mubadala Energy é uma subsidiária integral da Mubadala Investment Company, que pertence ao Governo de Abu Dhabi. O portfólio da empresa é amplamente voltado para o gás natural, e ela está se expandindo ao longo de toda a cadeia de valor do gás, ao mesmo tempo em que busca ativamente oportunidades em novos setores de energia como parte de seu compromisso em apoiar a segurança energética e a transição energética. Para informações adicionais, visite www.mubadalaenergy.com.

Declaração de advertência sobre declarações prospectivas:

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas conforme definido pelas leis federais de valores mobiliários dos EUA — ou seja, declarações sobre o futuro, não sobre eventos passados. Tais declarações frequentemente contêm palavras como “esperar”, “poder”, “estimar”, “pretender”, “antecipar”, “potencial”, “projetado” e outras palavras semelhantes. As declarações prospectivas abordam assuntos que são, em diferentes graus, incertos, como previsões ou expectativas em relação à implementação ou aos benefícios previstos das novas tecnologias e parcerias da SLB; declarações sobre metas, planos e projeções com relação à sustentabilidade e questões ambientais; previsões ou expectativas em relação à transição energética e às mudanças climáticas globais; e melhorias nos procedimentos operacionais e na tecnologia. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo, entre outros, a incapacidade de alcançar as metas de emissões líquidas negativas de carbono; a incapacidade de reconhecer os benefícios pretendidos das estratégias, iniciativas ou parcerias da SLB; iniciativas legislativas e regulatórias que abordam preocupações ambientais, incluindo iniciativas que abordam o impacto das mudanças climáticas globais; o cronograma ou o recebimento de aprovações e licenças regulatórias; e outros riscos e incertezas detalhados nos Formulários 10-K, 10-Q e 8-K mais recentes da SLB, arquivados ou fornecidos à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (U.S. Securities and Exchange Commission – SEC). Caso um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se concretizem (ou caso as consequências desses eventos se modifiquem), ou ainda se as premissas subjacentes se revelarem incorretas, os resultados efetivos poderão divergir significativamente daqueles refletidos em nossas declarações prospectivas. As declarações prospectivas referem-se apenas à data deste comunicado à imprensa, e a SLB se exime de qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar publicamente tais declarações, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.