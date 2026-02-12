Andersen Global voegt samenwerkingspartner Pi Advisory toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn positie in Afrika door een samenwerkingsovereenkomst met Pi Advisory, een financieel adviesbureau gevestigd in Angola met vestigingen in Mozambique en Portugal.

Pi Advisory biedt een uitgebreid dienstenpakket, waaronder full-service belastingadvies, bedrijfsondersteuning en -outsourcing, financieel advies en een breed scala aan zakelijke diensten. Het bedrijf ondersteunt klanten bij alles, van het opzetten van een nieuwe onderneming tot het omgaan met lokale belastingwetgeving. De firma integreert principes van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in zijn bedrijfsvoering, wat het streven naar duurzame bedrijfspraktijken weerspiegelt.

"Deze samenwerking versterkt ons vermogen om klanten met complexe, grensoverschrijdende behoeften te ondersteunen," aldus António Amaral Correia, partner bij Pi Advisory. "Door samen te werken met Andersen Global kunnen we oplossingen bieden die voldoen aan de veranderende eisen van klanten in Portugeestalige markten en daarbuiten."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde eraan toe: "De brede expertise en regionale kennis van Pi Advisory versterken ons wereldwijde platform. Hun toewijding aan klantenservice en duurzame groei sluit nauw aan bij onze waarden, waardoor we onze klanten een naadloze en hoogwaardige dienstverlening kunnen bieden."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidfirma's, bestaande uit professionals op het gebied van belastingen, juridische zaken en waarderingen over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de Amerikaanse lidfirma Andersen Tax LLC, telt nu meer dan 50.000 professionals wereldwijd en is via zijn lidfirma's en samenwerkende firma's aanwezig op meer dan 1.000 locaties.

