-

Andersen Global voegt samenwerkingspartner Pi Advisory toe

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn positie in Afrika door een samenwerkingsovereenkomst met Pi Advisory, een financieel adviesbureau gevestigd in Angola met vestigingen in Mozambique en Portugal.

Pi Advisory biedt een uitgebreid dienstenpakket, waaronder full-service belastingadvies, bedrijfsondersteuning en -outsourcing, financieel advies en een breed scala aan zakelijke diensten. Het bedrijf ondersteunt klanten bij alles, van het opzetten van een nieuwe onderneming tot het omgaan met lokale belastingwetgeving. De firma integreert principes van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in zijn bedrijfsvoering, wat het streven naar duurzame bedrijfspraktijken weerspiegelt.

"Deze samenwerking versterkt ons vermogen om klanten met complexe, grensoverschrijdende behoeften te ondersteunen," aldus António Amaral Correia, partner bij Pi Advisory. "Door samen te werken met Andersen Global kunnen we oplossingen bieden die voldoen aan de veranderende eisen van klanten in Portugeestalige markten en daarbuiten."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde eraan toe: "De brede expertise en regionale kennis van Pi Advisory versterken ons wereldwijde platform. Hun toewijding aan klantenservice en duurzame groei sluit nauw aan bij onze waarden, waardoor we onze klanten een naadloze en hoogwaardige dienstverlening kunnen bieden."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidfirma's, bestaande uit professionals op het gebied van belastingen, juridische zaken en waarderingen over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de Amerikaanse lidfirma Andersen Tax LLC, telt nu meer dan 50.000 professionals wereldwijd en is via zijn lidfirma's en samenwerkende firma's aanwezig op meer dan 1.000 locaties.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global voegt González-Paullada Domínguez toe in Monterrey, Mexico

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn Latijns-Amerikaanse platform uit door middel van een samenwerkingsovereenkomst met het in Monterrey gevestigde advocatenkantoor González-Paullada Domínguez (GPD). Hiermee ist de organisatie nog sterker aanwezig in Mexico. GPD is opgericht in 2021 en biedt uitgebreide diensten op het gebied van transacties en geschillen. Het kantoor adviseert klanten in sectoren als productie, vastgoed, verzekeringen, informatietechnologie, mijnbouw en...

Andersen Global breidt fiscale dienstverlening in Afrika uit met toevoeging van Luca Pacioli

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn aanwezigheid in Noord-Afrika door een samenwerkingsovereenkomst met Luca Pacioli, een fiscaal, boekhoudkundig en bedrijfsdienstverlenend bedrijf met hoofdkantoor in Tunesië en kantoren in Tunis en Sfax. Luca Pacioli werd in 1986 opgericht door Mongi Ben Mahmoud en wordt nu geleid door Managing Partner Arcelin Ben Mahmoud. Het bedrijf is geregistreerd bij de Orde van Registeraccountants van Tunesië (OECT) en biedt geïntegreerde fisca...

Andersen Global versterkt taxatiecapaciteiten in Azië-Pacific met ETC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global breidt zijn aanwezigheid in Azië-Pacific verder uit via een samenwerkingsovereenkomst met Edmund Tie & Company (ETC), een full-service vastgoedadviesbureau met hoofdkantoor in Singapore. ETC, opgericht in 1995, levert taxatie- en adviesdiensten gedurende de gehele levenscyclus van vastgoed, waaronder wettelijke en bedrijfswaarderingen, beleggingsadvies, haalbaarheidsstudies en advies over onroerendgoedbelasting. ETC is actief in Singapore, Mal...
Back to Newsroom