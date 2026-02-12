Andersen Global nawiązuje współpracę z firmą Pi Advisory

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia zdolności w Afryce wraz z zawarciem umowy o współpracy z firmą Pi Advisory świadczącą usługi doradztwa finansowego. Firma posiada siedzibę w Angoli oraz oddziały w Mozambiku i Portugalii.

Pi Advisory świadczy kompleksowy zestaw usług, w tym pełen zakres usług podatkowych, wsparcie biznesowe i usługi outsourcingowe, doradztwo finansowe oraz szeroki wachlarz usług adresowanych do przedsiębiorstw w celu wspierania klientów w szeregu różnych czynności, od ustanowienia nowej jednostki organizacyjnej po wywiązanie się z obowiązków wynikających z lokalnych przepisów podatkowych. Firma prowadzi działalność w oparciu o zasady ESG (ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny), co stanowi wyraz jej zaangażowania na rzecz zrównoważonych praktyk biznesowych.

– Nawiązanie tej współpracy pozwala nam wzmocnić potencjał pod względem wsparcia udzielanego klientom w zaspokojeniu wielowymiarowych potrzeb mających związek z działalnością prowadzoną w wielu jurysdykcjach – powiedział António Amaral Correia, wspólnik Pi Advisory. – Dzięki współpracy z Andersen Global możemy dostarczać rozwiązania stanowiące odpowiedź na zmieniające się wymagania klientów na rynkach krajów portugalskojęzycznych, a także w innych częściach świata.

– Dzięki obszernej wiedzy fachowej Pi Advisory oraz jej wnikliwej znajomości realiów regionalnych możemy wzmocnić naszą globalną platformę. Zaangażowanie firmy na rzecz obsługi klienta i zrównoważonego wzrostu doskonale wpisuje się w nasze wartości, a tym samym umożliwia świadczenie klientom płynnej obsługi odznaczającej się wysoką jakością – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

