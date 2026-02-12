-

Andersen Global nawiązuje współpracę z firmą Pi Advisory

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia zdolności w Afryce wraz z zawarciem umowy o współpracy z firmą Pi Advisory świadczącą usługi doradztwa finansowego. Firma posiada siedzibę w Angoli oraz oddziały w Mozambiku i Portugalii.

Pi Advisory świadczy kompleksowy zestaw usług, w tym pełen zakres usług podatkowych, wsparcie biznesowe i usługi outsourcingowe, doradztwo finansowe oraz szeroki wachlarz usług adresowanych do przedsiębiorstw w celu wspierania klientów w szeregu różnych czynności, od ustanowienia nowej jednostki organizacyjnej po wywiązanie się z obowiązków wynikających z lokalnych przepisów podatkowych. Firma prowadzi działalność w oparciu o zasady ESG (ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny), co stanowi wyraz jej zaangażowania na rzecz zrównoważonych praktyk biznesowych.

– Nawiązanie tej współpracy pozwala nam wzmocnić potencjał pod względem wsparcia udzielanego klientom w zaspokojeniu wielowymiarowych potrzeb mających związek z działalnością prowadzoną w wielu jurysdykcjach – powiedział António Amaral Correia, wspólnik Pi Advisory. – Dzięki współpracy z Andersen Global możemy dostarczać rozwiązania stanowiące odpowiedź na zmieniające się wymagania klientów na rynkach krajów portugalskojęzycznych, a także w innych częściach świata.

– Dzięki obszernej wiedzy fachowej Pi Advisory oraz jej wnikliwej znajomości realiów regionalnych możemy wzmocnić naszą globalną platformę. Zaangażowanie firmy na rzecz obsługi klienta i zrównoważonego wzrostu doskonale wpisuje się w nasze wartości, a tym samym umożliwia świadczenie klientom płynnej obsługi odznaczającej się wysoką jakością – dodał Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem odrębnych pod względem prawnym, niezależnych firm członkowskich skupiających specjalistów ds. podatkowych, prawnych i związanych z wyceną z całego świata. Stowarzyszenie Andersen Global, założone w 2013 r. przez amerykańską firmę członkowską Andersen Tax LLC, skupia ponad 50 000 specjalistów z całego świata i jest obecne w ponad 1000 lokalizacjach dzięki swoim firmom członkowskim i współpracownikom.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global nawiązuje współpracę z kancelarią González-Paullada Domínguez z siedzibą w Monterrey (Meksyk)

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global pogłębia ofertę w Ameryce Łacińskiej, zawierając umowę o współpracy z kancelarią prawną González-Paullada Domínguez (GPD) z siedzibą w Monterrey, a tym samym zwiększa zasięg usług świadczonych przez organizację w Meksyku. Założona w 2021 r. kancelaria GPD świadczy kompleksowe usługi w sprawach związanych z obsługą transakcji oraz sporami sądowymi. Kancelaria zapewnia doradztwo klientom z różnych sektorów, takich jak sektor produkcji, nieruchomości...

Andersen Global rozszerza ofertę usług w zakresie opodatkowania w Afryce, nawiązując współpracę z firmą Luca Pacioli

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wzmacnia obecność w Afryce Północnej, zawierając umowę o współpracy z tunezyjską firmą Luca Pacioli posiadającą oddziały w Tunisie oraz Safakisie, która specjalizuje się w usługach związanych z opodatkowaniem, rachunkowością i obsługą przedsiębiorstw. Firma Luca Pacioli, którą w 1986 roku założył Mongi Ben Mahmoud, a obecnie kieruje partner zarządzający Arcelin Ben Mahmoud, jest zarejestrowana w Stowarzyszeniu Biegłych Księgowych Tunezji (ang. OEC...

Andersen Global wzmacnia zdolności w zakresie wyceny w regionie Azji i Pacyfiku, nawiązując współpracę z ETC

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global wykonuje kolejny krok w ramach rozwoju działalności w regionie Azji i Pacyfiku, zawierając umowę o współpracy z firmą Edmund Tie & Company (ETC) z siedzibą w Singapurze, która świadczy pełny zakres usług doradczych w zakresie nieruchomości. Założona w 1995 r. firma ETC świadczy usługi wyceny i doradztwa w odniesieniu do całego cyklu życia nieruchomości, w tym usługi wyceny na potrzeby spełnienia wymogów prawnych oraz usługi wyceny na rzecz prz...
Back to Newsroom