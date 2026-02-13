Versleuteling van Echoworx op AWS Marketplace: probleemloze beveiliging voor een globale wereld

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Echoworx, de vertrouwde naam in e-mailversleuteling, is nu live op AWS Marketplace — volledig geïmplementeerd op AWS-infrastructuur. Voor wereldwijde bedrijven betekent dit dat het beveiligen van gevoelige communicatie voortaan een stuk eenvoudiger wordt, te beginnen met inkoop.

Waarom AWS Marketplace? Waarom nu?

Van bij het prille begin bestond de missie van Echoworx erin om communicatie zo eenvoudig en zo toegankelijk mogelijk te maken. Dankzij toetreding tot de AWS Marketplace, brengt Echoworx deze missie een stap verder om te verzekeren dat klanten haar versleutelingsoplossing met dezelfde eenvoud en efficiëntie kunnen aanbieden als zij ervaren wanneer ze het zelf gebruiken.

Grensoverschrijdende naleving, belastingen en facturatiekopbrekens zetten een rem op teams.

