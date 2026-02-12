Bardasz sottoscrive un'alleanza digitale strategica con GEOLOG per accelerare la consegna globale di centri operativi RTOC e soluzioni digitali di costruzione di pozzi

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Bardasz Group LLC ("Bardasz"), un fornitore di intelligence in tempo reale e pronta per il processo decisionale per la costruzione di pozzi, incluse attività di perforazione, completamento e interventi sui pozzi, ha annunciato oggi un'alleanza digitale strategica con GEOLOG International B.V. ("GEOLOG"), un fornitore globale di servizi di valutazione di formazioni, trivellazione e geochimica che offre supporto a progetti di superficie in più di 40 paesi.

L'alleanza è stata pensata per accelerare la crescita globale di Bardasz e migliorare la distribuzione ai clienti sfruttando le risorse, le competenze tecniche e la portata operativa di GEOLOG a livello di paese. Bardasz aiuta gli operatori a trasformare dati frammentari di costruzione di pozzi in intelligence fruibile tra gli asset, promuovendo un'integrazione più rapida, un maggiore affidabilità dei flussi di lavoro di dati in tempo reale e un'efficienza migliorata dei tempi operativi dell'impianto di perforazione con tempi non produttivi (NPT) ridotti. La piattaforma di costruzione di pozzi ad alta frequenza in tempo reale di Bardasz è sviluppata partendo dagli standard best-in-class WITSML ed ETP ed è progettata per ambienti in scala di livello enterprise.

Bardasz e GEOLOG promuoveranno assieme distribuzioni più rapide, supporto ininterrotto 365/24/7 e una consegna più uniforme di flussi di lavoro a elevato impatto in tempo reale in tutte le operazioni globali, dal sito del pozzo al RTOC.

"Bardasz ha sviluppato un'eccezionale piattaforma in tempo reale su cui i clienti possono fare affidamento", ha affermato Richard Calleri, CEO di GEOLOG. "Questa alleanza integra le capacità digitali leader di Bardasz, in particolare nella trasmissione, aggregazione e visualizzazione tramite standard WITSML ed ETP, con la presenza globale e la vasta esperienza sul campo negli ambiti di perforazione, geologia, ingegneria e geochimica di GEOLOG. Assieme, rafforziamo la nostra capacità di fornire risultati RTOC scalabili e un'esecuzione uniforme per i clienti ovunque siano attivi".

Pablo Perez, CEO e fondatore di Bardasz ha aggiunto: "Questa alleanza consente a Bardasz di continuare a concentrarsi su quello che fa meglio: costruire piattaforme dati ad alte prestazioni in tempo reale, collaborando con un'organizzazione globale che offre una presenza locale e una profondità operativa insuperabili. I clienti potranno osservare continuità in temini di persone, tecnologia e indipendenza, assieme a una presenza e a una capacità di fornitura superiori".

Informazioni su GEOLOG

GEOLOG è un fornitore leader globale indipendente di servizi di geoscienze, registrazione di superficie e servizi avanzati di supporto alla perforazione. Con oltre 230 laboratori mobili in più di 40 paesi, GEOLOG offre valutazione delle formazioni, ottimizzazione della perforazione, caratterizzazione dei giacimenti e servizi dati in tempo reale che aiutano i clienti a ridurre il rischio, migliorare le prestazioni dei pozzi e ridurre i costi generali dello sviluppo del giacimento. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.geolog.com.

Informazioni su Bardasz

Bardasz è un fornitore di intelligence operativa in tempo reale per la costruzione di pozzi, comprese attività di perforazione, completamenti e interventi sui pozzi, in grado di trasformare dati frammentari in intelligence per la costruzione dei pozzi pronta all'esecuzione per operazioni a prestazioni elevate. Bardasz è un leader affermato nell'ambito della trasmissione secondo gli standard WITSML ed ETP, e offre aggregazione dei dati in tempo reale ad alta velocità e tecnologia Super Store su larga scala. Il sistema integrato di Bardasz è progettato per ridurre la complessità e abilitare un'intelligence fruibile per i flussi di lavoro di perforazione e costruzione di pozzi nei centri RTOC. Per ulteriori informazioni, visitare il sito: www.bardasz.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.