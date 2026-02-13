EnergyAustralia, Enerven en NHOA Energy tekenen de financiële afronding en de projectlancering van de 245 MWh-batterij in Hallett, Zuid-Australië

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, wereldwijd aanbieder van energieopslagsystemen op niveau van nutsbedrijven, markeerde vandaag samen met EnergyAustralia en Enerven de officiële projectlancering van een 245 MWh BESS (Battery Energy Storage System) in Hallett, nabij de stad Canowie in Zuid-Australië, na de voltooiing van de financiële afronding en de overgang van het project naar de opleveringsfase.

Deze mijlpaal werd vandaag aangekondigd tijdens een projectlanceringsceremonie die doorging in de Hallett Power Station, bijgewoond door vertegenwoordigers van EnergyAustralia, Enerven, NHOA Energy, de regering, traditionele eigenaars en belanghebbenden van de plaatselijke gemeenschap.

