アンダーセン・グローバル、Pi Advisoryと協業契約を締結

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、アンゴラに拠点を置き、モザンビークおよびポルトガルにも展開する財務アドバイザリー会社のPi Advisoryと協業契約を締結し、アフリカにおけるサービス体制を強化しました。

Pi Advisoryは、税務サービス全般、ビジネス支援およびアウトソーシング、財務アドバイザリーに加え、法人設立から現地税制への対応までを支援する幅広いコーポレートサービスを提供しています。また、環境・社会・コーポレートガバナンス（ESG）の原則を業務に組み込み、持続可能な事業運営への取り組みを反映しています。

Pi Advisoryのパートナーであるアントニオ・アマラル・コレイア氏は、「今回の協業により、複数の法域にまたがる複雑なニーズを持つ顧客への支援体制が強化されます。アンダーセン・グローバルとの連携を通じて、ポルトガル語圏市場をはじめとする地域で進化する顧客ニーズに応えるソリューションを提供できます」と述べました。

アンダーセンのグローバル・チェアマン兼CEOのマーク・L・ボーサッツは、「Pi Advisoryの幅広い専門性と地域に関する知見は、当社のグローバル・プラットフォームを一層強化します。顧客サービスと持続可能な成長への取り組みは当社の価値観と一致しており、顧客に対してシームレスで高品質なサービスを提供することが可能になります」と述べました。

アンダーセン・グローバルは、世界各国の税務、法務、評価の専門家で構成される、法的に独立したメンバーファームで構成される国際的な連合組織です。2013年に米国のメンバーファームであるAndersen Tax LLCによって設立され、現在は世界で50,000人超の専門家を擁し、メンバーファームおよび協業ファームを通じて1,000か所超に拠点を有しています。

