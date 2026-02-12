SLB获Mubadala Energy授予印尼Tangkulo深水开发项目的多项海上钻井合同

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球能源科技公司SLB (NYSE: SLB)已获总部位于阿布扎比的国际能源公司Mubadala Energy授予多项海上钻井服务合同，涉及印尼安达曼海海上Tangkulo天然气深水开发项目及相关勘探和评价钻井作业。

根据合同约定，SLB将与Mubadala Energy合作，提供覆盖气井全生命周期的一体化钻井和气井服务。服务范围包括定向钻井、钻井液、固井、电缆测井、钢丝作业、连续油管、试井、泥浆录井和上下完井作业。该一体化模式旨在简化执行流程，同时提升安全性、可靠性和运营表现。

Mubadala Energy Indonesia总裁董事Abdulla Bu Ali表示：“这份合同体现了Mubadala Energy以负责任和高效的方式开发印尼海上资源的战略愿景。通过本次合作，我们将采用先进钻井技术，保障项目安全高效推进，力争在2028年底前实现首次天然气开采。Tangkulo气田是我们东南亚资产组合中的核心项目，也彰显了我们在支持印尼长期能源安全和经济增长方面的作用。”

该项目将充分利用SLB的海上和深水技术，包括实时井下监测，以降低运营风险、优化井位布局和提升项目经济效益。

SLB亚洲区总裁Sherif Shohdy表示：“深水开发项目需要严谨执行和一体化交付。我们将先进钻井技术、实时洞察和强大的本地专业能力相结合，有能力为安全高效的海上作业提供支持，加快实现首次天然气开采的进度。”

上述合同通过竞争性招标流程授予，凸显了Tangkulo开发项目对印尼长期能源安全的战略重要性。

要点：

SLB获Mubadala Energy授予印尼安达曼海海上Tangkulo深水开发项目的多项海上钻井服务合同。

服务范围包括全气井生命周期的钻井、完井和测试服务。

目标是在2028年底前实现首次天然气开采，支持印尼长期能源安全。

关于SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球科技公司，百年来始终致力于推动能源创新。我们的业务遍布全球100多个国家和地区，而员工的来源地几乎是运营所在国家和地区的两倍。我们每天都致力于石油和天然气创新、大规模数字化、行业脱碳以及开发和扩展新能源系统，以加快能源转型。如需了解更多信息，请访问 slb.com 。

关于Mubadala Energy

Mubadala Energy是一家国际能源公司，总部位于阿联酋阿布扎比。公司拥有遍及11个国家的多元化自营和非自营资产组合，主要聚焦中东和北非、俄罗斯和东南亚地区。Mubadala Energy是Mubadala Investment Company的全资子公司，后者由阿布扎比政府所有。公司资产组合以天然气为主，正在拓展天然气全价值链业务，同时积极寻求新能源领域的机遇，以此践行支持能源安全和能源转型的承诺。如需了解更多信息，请访问www.mubadalaenergy.com。

关于前瞻性陈述的警示声明：

本新闻稿包含美国联邦证券法律意义上的“前瞻性陈述”，即关于未来而非过去事件的陈述。此类陈述通常包含诸如“期望”、“可能”、“可以”、“估计”、“意图”、“预期”、“将要”、“潜在”、“预计”等词语以及其他类似的词语。前瞻性陈述涉及不同程度上不确定的事项，例如关于SLB新技术与合作伙伴关系的部署或预期收益的预测或期望；关于可持续发展和环境问题的目标、计划和预测的陈述；关于能源转型与全球气候变化的预测或预期；以及操作程序和技术的改进等。这些陈述涉及各种风险和不确定性，其中包括但不限于：无法实现净负碳排放目标；无法实现由SLB的战略、举措或合作伙伴关系带来的预期利益；针对环境问题的立法和监管举措，包括针对全球气候变化影响的举措；监管部门批准和许可的时间安排或接收情况；以及SLB向美国证券交易委员会提交的最新10-K、10-Q和8-K表格中详细说明的其他风险和不确定性。如果这些或其他风险或不确定性中的一个或多个成为现实（或此类发展的后果发生了变化），或者如果基本假设经证明是不正确的，实际结果可能与我们前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，SLB概无意图也无义务公开更新或修订此类陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。