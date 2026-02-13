EnergyAustralia, Enerven y NHOA Energy celebran el cierre financiero y el lanzamiento del proyecto de baterías Hallett de 245 MWh en la región de Australia Meridional

MILÁN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor global de sistemas de almacenamiento de energía a escala industrial, acaba de presentar oficialmente junto con EnergyAustralia y Enerven el proyecto de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 245 MWh en Hallett, cerca de la ciudad de Canowie, en la región Australia Meridional, después del cierre financiero y la transición del proyecto a la fase de ejecución.

Hoy se ha anunciado este hito durante la presentación del proyecto celebrada en la central eléctrica de Hallett, donde han asistido representantes de EnergyAustralia, Enerven, NHOA Energy, el Gobierno, los Propietarios Tradicionales y las partes interesadas de la comunidad local.

