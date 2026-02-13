Echoworx 加密服務正式上架 AWS Marketplace：為全球市場打造無縫安全防護

多倫多--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 深獲信賴的電子郵件加密服務供應商 Echoworx 今日宣布正式上架 AWS Marketplace，並完全部署於 AWS 基礎設施。對全球企業而言，從採購階段開始，保護機密通訊將變得輕而易舉。

為何選擇 AWS Marketplace？為何選在此刻？

Echoworx 的使命始終是讓安全通訊盡可能簡單且唾手可得。藉由加入 AWS Marketplace，Echoworx 進一步落實了這項使命，確保客戶在採購其加密解決方案時，能享有與使用該服務同等的便利與效率。

跨境合規、稅務與帳務等難題往往會拖慢團隊的腳步。透過 AWS Marketplace，Echoworx 的客戶能省去繁文縟節：系統將自動處理稅務與法規要求，提供簡便的多幣別計費功能，並支援專屬優惠。這代表客戶能以當地貨幣進行自訂定價與簽署合約，免去匯率換算的麻煩，享受專為現代企業打造的採購流程。

Echoworx 歐洲、中東及非洲 (EMEA) 通路總監 Rosario Perri 表示：「我們與 AWS Marketplace 合作的目的，在於協助全球企業安全地擴展規模。透過消除常見的採購障礙，我們讓企業導入現代化加密技術的過程變得前所未有地簡單，且完全不會拖慢其營運步調。」

全球業務，在地體驗：

專屬優惠 提供非美元貨幣的自訂定價與合約條款

提供非美元貨幣的自訂定價與合約條款 自動化合規與稅務處理 ，告別繁重文書作業

，告別繁重文書作業 透過 AWS 進行集中且透明的 帳務管理

Echoworx 電子郵件加密方案能直接整合至客戶的工作流程中，並支援進階的品牌自訂、在地化與安全遞送服務，專為確保企業安全並滿足監管要求而打造，無論其營運據點位於何處皆然。

關於 Echoworx

Echoworx 為全球公認的安全電子郵件解決方案供應商，提供支援自訂的加密平台，為個人與企業帶來無縫的通訊安全保障。Echoworx 深獲超過 30 個國家中符合 GDPR、NIS 2、KRITIS 與 DORA 規範的頂尖機構信賴，讓安全通訊變得毫不費力。如需了解更多資訊，請造訪：https://www.echoworx.com/。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。