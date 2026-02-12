-

SLB si è aggiudicata diversi contratti di trivellazione offshore da Mubadala Energy per il progetto in acque profonde Tangkulo in Indonesia

I contratti supportano lo sviluppo di impianti di gas offshore con la prima produzione di gas prevista entro la fine del 2028

original The project will leverage SLB’s offshore and deepwater technologies, including real-time downhole monitoring, to reduce operational risk, improve well placement and strengthen project economics.

The project will leverage SLB’s offshore and deepwater technologies, including real-time downhole monitoring, to reduce operational risk, improve well placement and strengthen project economics.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società di tecnologia energetica globale SLB (NYSE: SLB) si è aggiudicata diversi contratti per servizi di trivellazione offshore da parte di Mubadala Energy, la società internazionale di energia con sede ad Abu Dhabi, per lo sviluppo del progetto di gas naturale in acque profonde Tangkulo e le relative esplorazioni e attività di trivellazione nel Mare delle Andamane, al largo dell'Indonesia.

I contratti prevedono che SLB collabori con Mubadala Energy per fornire servizi integrati di trivellazione e di pozzi nell'intero ciclo di vita dei pozzi. La portata comprende trivellazione direzionale, fluidi di trivellazione, cementazione, wireline, slickline, tubi a spirale, collaudo dei pozzi, mud logging e completamenti superiori e inferiori.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP di Comunicazioni Globali
Moira Duff – Direttore delle Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Vrian Ignatius – Responsabile regionale delle comunicazioni
Mubadala Energy

Tel: + 603 2727 3891
varian.ignatius@mubadalaenergy.com

Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

Industry:

SLB

NYSE:SLB
Details
Headquarters: Paris, Houston, London, and The Hague, ..
Website: www.slb.com
CEO: Olivier Le Peuch
Employees: 96,000
Organization: PUB
Revenues: 36.29 Billion (2024)
Net Income: 4.46 Billion (2024)
Release Versions
EnglishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media
Josh Byerly – SVP di Comunicazioni Globali
Moira Duff – Direttore delle Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com

Vrian Ignatius – Responsabile regionale delle comunicazioni
Mubadala Energy

Tel: + 603 2727 3891
varian.ignatius@mubadalaenergy.com

Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

More News From SLB

Riassunto: SLB si aggiudica il contratto di sviluppo integrato per Mutriba Field in Kuwait

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società tecnologica globale SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato che Kuwait Oil Company ha assegnato a SLB un contratto quinquennale integrato da 1,5 miliardi di dollari per il giacimento Mutriba in Kuwait, che comprende la progettazione, lo sviluppo e la gestione produttiva. Il progetto si basa sulla comprensione del sottosuolo del giacimento Mutriba da parte di SLB per sostenere la pianificazione e l'esecuzione in condizioni più profonde e tecnicamente impegnative d...

Riassunto: SLB si aggiudica vari contratti pluriennali per sostenere lo sviluppo energetico dell’Oman

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) ha ricevuto da Petroleum Development Oman (PDO) l’assegnazione di due contratti quinquennali per la fornitura di teste pozzo e tecnologie di sollevamento artificiale per le operazioni nel Block-6, la più grande concessione di petrolio e gas dell’Oman, promuovendo al contempo il valore locale. I contratti prevedono la fornitura di teste pozzo a bassa pressione, alta pressione e termiche, di elettropompe sommerse e di pompe a cavità progressiva. Si preved...

Riassunto: SLB annuncia i risultati del quarto trimestre e dell'intero esercizio 2025, aumenta i dividendi e si impegna a restituire agli azionisti oltre 4 miliardi di dollari nel 2026

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--SLB (NYSE: SLB) oggi ha annunciato i risultati per il quarto trimestre e l'intero esercizio del 2025. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido....
Back to Newsroom