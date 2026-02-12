SLB si è aggiudicata diversi contratti di trivellazione offshore da Mubadala Energy per il progetto in acque profonde Tangkulo in Indonesia
SLB si è aggiudicata diversi contratti di trivellazione offshore da Mubadala Energy per il progetto in acque profonde Tangkulo in Indonesia
I contratti supportano lo sviluppo di impianti di gas offshore con la prima produzione di gas prevista entro la fine del 2028
HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--La società di tecnologia energetica globale SLB (NYSE: SLB) si è aggiudicata diversi contratti per servizi di trivellazione offshore da parte di Mubadala Energy, la società internazionale di energia con sede ad Abu Dhabi, per lo sviluppo del progetto di gas naturale in acque profonde Tangkulo e le relative esplorazioni e attività di trivellazione nel Mare delle Andamane, al largo dell'Indonesia.
I contratti prevedono che SLB collabori con Mubadala Energy per fornire servizi integrati di trivellazione e di pozzi nell'intero ciclo di vita dei pozzi. La portata comprende trivellazione direzionale, fluidi di trivellazione, cementazione, wireline, slickline, tubi a spirale, collaudo dei pozzi, mud logging e completamenti superiori e inferiori.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Media
Josh Byerly – SVP di Comunicazioni Globali
Moira Duff – Direttore delle Comunicazioni esterne
SLB
Tel: +1 (713) 375-3407
media@slb.com
Vrian Ignatius – Responsabile regionale delle comunicazioni
Mubadala Energy
Tel: + 603 2727 3891
varian.ignatius@mubadalaenergy.com
Investitori
James R. McDonald – SVP, Relazioni con gli investitori e Affari industriali
Joy V. Domingo – Direttore delle relazioni con gli investitori
SLB
Tel: +1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com