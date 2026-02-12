SLB與Mubadala Energy簽署印尼Tangkulo深水開發專案的多項海上鑽井合約

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球性能源科技公司SLB (NYSE: SLB)已與總部位於阿布達比的國際能源公司Mubadala Energy簽署多項海上鑽井服務合約，涉及印尼安達曼海海上Tangkulo天然氣深水開發專案及相關探勘和評估鑽井作業。

根據合約約定，SLB將與Mubadala Energy合作，提供涵蓋氣井全生命週期的整合式鑽井和氣井服務。服務範圍包括定向鑽井、鑽井液、固井、電纜測井、鋼絲作業、連續油管、試井、泥漿錄井和上下完井作業。該整合模式旨在簡化執行流程，同時提升安全性、可靠性和營運表現。

Mubadala Energy Indonesia總裁董事Abdulla Bu Ali表示：「這份合約體現了Mubadala Energy以負責任和高效的方式開發印尼海上資源的策略願景。透過本次合作，我們將採用先進鑽井技術，保障專案安全高效推進，力爭在2028年底前實現首次天然氣開採。Tangkulo氣田是我們東南亞資產組合中的核心專案，也彰顯了我們在支援印尼長期能源安全和經濟成長方面的作用。」

該專案將充分利用SLB的海上和深水技術，包括即時井下監測，以降低營運風險、改善井位布局和提升專案經濟效益。

SLB亞洲區總裁Sherif Shohdy表示：「深水開發專案需要嚴謹執行和整合式交付。我們將先進鑽井技術、即時洞察和強大的本地專業能力相結合，有能力為安全高效的海上作業提供支援，加快實現首次天然氣開採的進度。」

上述合約透過競爭性招標流程簽署，彰顯了Tangkulo開發專案對印尼長期能源安全的策略重要性。

關於 SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家全球性科技公司，百年來始終致力於推動能源創新。我們的業務遍布全球100多個國家和地區，而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣創新、大規模數位化、產業脫碳以及開發和擴充新能源系統，以加快能源轉型。如欲瞭解更多資訊，請造訪 slb.com 。

關於Mubadala Energy

Mubadala Energy是一家國際能源公司，總部位於阿拉伯聯合大公國阿布達比。公司擁有遍及11個國家的多元化自營和非自營資產組合，主要聚焦中東和北非、俄羅斯和東南亞地區。Mubadala Energy是Mubadala Investment Company的獨資子公司，後者由阿布達比政府所有。公司資產組合以天然氣為主，正在擴大天然氣全價值鏈業務，同時積極尋求新能源領域的機會，以此踐行支援能源安全和能源轉型的承諾。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.mubadalaenergy.com。

關於前瞻性陳述的警示聲明：

本新聞稿包含美國聯邦證券法律意義上的「前瞻性陳述」，即關於未來而非過去事件的陳述。此類陳述通常包含諸如「期望」、「可能」、「可以」、「估計」、「意圖」、「預期」、「將要」、「潛在」、「預計」等字詞以及其他類似的字詞。前瞻性陳述涉及不同程度上不確定的事項，例如關於SLB新技術與合作夥伴關係的部署或預期收益的預測或期望；關於永續發展和環境問題的目標、計畫和預測的陳述；關於能源轉型與全球氣候變遷的預測或預期；以及操作程序和技術的改進等。這些陳述涉及各種風險和不確定性，其中包括但不限於：無法達成淨負碳排放目標；無法實現由SLB的策略、措施或合作夥伴關係帶來的預期利益；針對環境問題的立法和監管措施，包括針對全球氣候變遷影響的措施；主關機關核准和授權的時間安排或接收情況；以及SLB向美國證券交易委員會遞交的最新10-K、10-Q和8-K表格中詳細說明的其他風險和不確定性。如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實（或此類發展的後果發生變化），或者如果基本假設經證明不正確，實際結果可能與我們前瞻性陳述中反映的結果存在重大差異。前瞻性陳述僅反映本新聞稿發表之日的情況。無論是由於新資訊、未來事件還是其他原因，SLB概無意圖也無義務公開更新或修訂此類陳述。

