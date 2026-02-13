EnergyAustralia, Enerven e NHOA Energy concludono la fase finanziaria e lanciano il progetto della batteria Hallett da 245 MWh nell'Australia Meridionale

MILANO--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fornitore globale di sistemi di accumulo di energia su scala industriale, oggi ha realizzato insieme a EnergyAustralia e Enerven il lancio ufficiale del progetto di un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS) da 245 MWh a Hallett, nei pressi della città di Canowie, nell'Australia Meridionale, dopo aver completato la fase finanziaria e avviato la fase di realizzazione del progetto.

Il traguardo è stato annunciato oggi durante una cerimonia per l'avvio del progetto tenutasi alla Hallett Power Station, alla presenze dei rappresentanti di EnergyAustralia, Enerven, NHOA Energy, e dello Stato australiano, degli Aborigeni e della comunità locale.

