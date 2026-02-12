Andersen Global incorpora a Pi Advisory como empresa colaboradora

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global refuerza su presencia en África mediante un Acuerdo de Colaboración con Pi Advisory, una empresa de asesoramiento financiero con sede en Angola y operaciones en Mozambique y Portugal.

Pi Advisory ofrece una amplia gama de servicios, que incluyen servicios fiscales integrales, soporte y tercerización empresarial, asesoramiento financiero y diversos servicios corporativos. La empresa asiste a sus clientes en todas las etapas, desde la constitución de nuevas entidades hasta el cumplimiento de la normativa fiscal local. Asimismo, incorpora principios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés) en sus operaciones, lo que refleja su compromiso con prácticas empresariales sostenibles.

“Esta colaboración refuerza nuestra capacidad para ofrecer soluciones a clientes con necesidades complejas en múltiples jurisdicciones”, señaló António Amaral Correia, socio de Pi Advisory. “Al trabajar junto a Andersen Global, podemos atender las demandas cambiantes de los clientes en los mercados lusófonos y en otras regiones”.

Por su parte, Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen, afirmó: “La sólida trayectoria y el conocimiento regional de Pi Advisory fortalecen nuestra plataforma. Su compromiso con la atención al cliente y el crecimiento sostenible se alinea con nuestros valores, lo que nos permite ofrecer soluciones integradas y de excelencia a nuestros clientes”.

Andersen Global es una asociación internacional integrada por empresas miembro independientes y legalmente separadas, formada por profesionales de las áreas impositiva, legal y de valuación en todo el mundo. Fundada en 2013 por la empresa miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta actualmente con más de 50 000 profesionales y presencia en más de 1000 oficinas a nivel mundial a través de sus miembros y de empresas colaboradoras.

