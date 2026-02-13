EnergyAustralia, Enerven et NHOA Energy concluent le financement et lancent le projet de batterie Hallett de 245 MWh en Australie-Méridionale

MILAN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fournisseur mondial de systèmes de stockage d’énergie à l’échelle industrielle, a annoncé aujourd’hui, en collaboration avec EnergyAustralia et Enerven, le lancement officiel du projet de système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 245 MWh à Hallett, près de la ville de Canowie, en Australie-Méridionale, après la conclusion du financement et le passage du projet à la phase de livraison.

Cette étape importante a été annoncée aujourd’hui lors d’une cérémonie de lancement du projet qui s’est tenue à la centrale électrique de Hallett, en présence de représentants d’EnergyAustralia, d’Enerven, de NHOA Energy, du gouvernement, des propriétaires traditionnels et des parties prenantes de la communauté locale.

Détenu et développé par EnergyAustralia, le BESS de Hallett est construit à côté de la centrale électrique au gaz existante de Hallett et représente la première étape d’un développement plus large du site. En tant que partenaire de livraison pour la phase 1 du projet, NHOA Energy fournira un système de stockage d’énergie par batterie offrant une capacité énergétique utilisable garantie de 245 MWh (50 MW avec cinq heures de stockage) en début de vie.

Le système est conçu comme une solution de formation de réseau capable de fournir des services de stabilité essentiels au marché national de l’électricité (NEM), notamment le contrôle de la fréquence, le soutien au réseau, l’arbitrage énergétique et la participation aux services du marché NEM, renforçant ainsi la résilience du réseau électrique de l’Australie-Méridionale tout en permettant l’intégration continue des énergies renouvelables. Le système Hallett BESS tire parti des infrastructures existantes de la centrale électrique de Hallett, minimisant ainsi le besoin de nouveaux travaux de transport et réduisant l’impact sur les terres et l’environnement. L’intégration de la batterie à un site énergétique en service est rendue possible par la plateforme de contrôle PROPHET, propriété de NHOA Energy, qui permet un fonctionnement sûr, fiable et coordonné des actifs combinés.

Le projet a obtenu le soutien du Capacity Investment Scheme (CIS) du gouvernement australien, un cadre conçu pour réduire les risques d’investissement et accélérer le déploiement de capacités énergétiques propres et dispatchables, y compris le stockage à grande échelle dans des batteries.

Daniel Nugent, directeur commercial et de la transition chez EnergyAustralia, déclare : « En construisant la batterie à Hallett, nous utilisons les infrastructures déjà en place, ce qui soutient l’emploi local et renforce le réseau électrique de l’Australie-Méridionale. La clôture financière signifie que ce projet est réel, financé et en cours de construction, et nous nous concentrons désormais pleinement sur son exécution et sa livraison rigoureuses. »

« Nous sommes fiers de soutenir EnergyAustralia dans un projet qui combine une technologie avancée de formation de réseau avec un cadre institutionnel solide tel que le Capacity Investment Scheme, tout en utilisant intelligemment les infrastructures existantes », déclare Adrian Marziano, vice-président Australie et Pacifique chez NHOA Energy, lors de la cérémonie officielle de lancement du projet. « Le BESS de Hallett représente une nouvelle étape importante dans le renforcement de la résilience du réseau électrique australien tout en permettant l’intégration continue des énergies renouvelables. »

La mise en service devrait débuter en janvier 2027, conformément aux étapes de développement et de test du projet.

* * *

NHOA Energy

NHOA Energy fournit une technologie, une ingénierie et des services de stockage d’énergie de classe mondiale, permettant de mettre en place des systèmes électriques sûrs et abordables basés sur des sources d’énergie renouvelables. Elle est pionnière dans le domaine du stockage d’énergie pour les applications industrielles et à l’échelle des services publics, et a bâti son leadership et son avantage concurrentiel sur l’innovation, le capital humain et la durabilité, ainsi que sur l’excellence organisationnelle et la solidité financière. NHOA Energy opère à l’échelle mondiale, avec quatre sièges régionaux à Milan, Taipei, Perth et Houston.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nhoa.energy

Suivez-nous sur LinkedIn

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.