SLB werd meerdere offshore boorcontracten gegund door Mubadala Energy voor de ontwikkeling van het diepwaterproject Tangkulo in Indonesië

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) werd meerdere offshore boorservicecontracten gegund door Mubadala Energy, het internationale energiebedrijf met hoofdzetel in Abu Dhabi, voor de ontwikkeling van Tangkulo, het diepwaterproject voor de winning van aardgas, en de hiermee gepaard gaande activiteiten voor verkennende en appraisal-boringen in de Andamanse Zee, buiten de kust van Indonesië.

In het kader van deze gunningen zal SLB met Mubadala Energy samenwerken om geïntegreerde boor- en boorputservices te verstrekken tijdens de volledige levenscyclus van de boorputten. De omvang omvat gestuurde boringen, boorvloeistoffen, cementering, wireline, slickline, coiled tubing, het testen van de boorputten, mud logging en boven- en onderaanvulling.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.