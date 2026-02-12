-

SLB werd meerdere offshore boorcontracten gegund door Mubadala Energy voor de ontwikkeling van het diepwaterproject Tangkulo in Indonesië

De contracten ondersteunen offshore ontwikkeling van gaswinning, waarbij gestreefd wordt om het eerste gas vóór eind 2028 te kunnen winnen

The project will leverage SLB’s offshore and deepwater technologies, including real-time downhole monitoring, to reduce operational risk, improve well placement and strengthen project economics.

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Het internationale energietechnologiebedrijf SLB (NYSE: SLB) werd meerdere offshore boorservicecontracten gegund door Mubadala Energy, het internationale energiebedrijf met hoofdzetel in Abu Dhabi, voor de ontwikkeling van Tangkulo, het diepwaterproject voor de winning van aardgas, en de hiermee gepaard gaande activiteiten voor verkennende en appraisal-boringen in de Andamanse Zee, buiten de kust van Indonesië.

In het kader van deze gunningen zal SLB met Mubadala Energy samenwerken om geïntegreerde boor- en boorputservices te verstrekken tijdens de volledige levenscyclus van de boorputten. De omvang omvat gestuurde boringen, boorvloeistoffen, cementering, wireline, slickline, coiled tubing, het testen van de boorputten, mud logging en boven- en onderaanvulling.

