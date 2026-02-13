-

Echoworx、AWS Marketplace に暗号化ソリューションを提供開始 ～グローバルな世界における摩擦のないセキュリティ～

トロント--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 信頼のメール暗号化ソリューション Echoworx が AWS Marketplace に登場。AWS インフラストラクチャ上に完全にデプロイされました。グローバル企業にとって、これは機密通信の保護が購入時から格段に容易になったことを意味します。

なぜ AWS Marketplace なのか？ なぜ今なのか？

Echoworx の使命は常に、安全な通信を可能な限り簡単かつアクセスしやすいものにすることでした。AWS Marketplace に参加することで、Echoworx はこの使命をさらに推し進め、お客様が暗号化ソリューションを使用する際と同じような簡単さと効率性で調達できるようにします。

国境を越えたコンプライアンス、税務、請求に関する問題は、チームの速度を低下させます。AWS Marketplace を利用することで、Echoworx のお客様は、通常の煩雑な手続きを回避できます。具体的には、税務および規制の自動処理、シンプルな多通貨請求、そしてプライベートオファーのサポートです。これにより、現地通貨でのカスタム価格設定と契約、為替リスクの軽減、そして現代的な企業に適した調達プロセスが実現します。

「AWS Marketplace とのパートナーシップは、世界中の企業が安全にスケーリングする力を与えることに関するものです。」と、Echoworx の EMEA 地域チャネルディレクターであるロサリオ・ペリ氏は述べています。「通常の調達上の障壁を取り除くことで、組織が業務を遅らせることなく最新の暗号化技術を導入することを、これまでになく簡単にしています。」

グローバルなビジネス、ローカルな利便性：

  • 米ドル以外の通貨でのカスタム価格設定と契約条件のためのプライベートオファー
  • コンプライアンスと税務処理の自動化 — 事務作業の過負担軽減
  • AWS を通じた一元化された透明性の高い請求

Echoworx の電子メール暗号化は、お客様ワークフローに直接統合され、高度なブランディング、ローカリゼーション、安全な配信をサポートします。事業拠点にかかわらず、企業の安全を確保し、規制当局の要求を満たすように設計されています。

Echoworx について

Echoworx は、個人および企業の両方に対してシームレスな通信セキュリティを確保するために設計された、カスタマイズ可能な暗号化プラットフォームを提供する、世界的に認められた安全な電子メールソリューションのプロバイダーです。Echoworx は、GDPR、NIS 2、KRITIS、DORA に準拠する世界 30 カ国以上の主要な組織に信頼されており、安全な通信を容易なものにしています。詳細については、次のリンクを をご覧ください。https://www.echoworx.com/

メディアお問い合わせ
ロレナ・マギー（最高マーケティング責任者）info@echworx.com

