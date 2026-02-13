Echoworx-Verschlüsselung jetzt auf AWS Marketplace verfügbar: Reibungslose Sicherheit für eine globale Welt

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Echoworx, der vertrauenswürdige Name im Bereich E-Mail-Verschlüsselung, ist jetzt auf AWS Marketplace verfügbar – vollständig auf AWS-Infrastruktur bereitgestellt. Für globale Unternehmen bedeutet dies, dass die Sicherung sensibler Kommunikation ab sofort wesentlich einfacher ist, beginnend mit dem Kauf.

Warum AWS Marketplace? Warum jetzt?

Die Mission von Echoworx war es schon immer, sichere Kommunikation so einfach und zugänglich wie möglich zu machen. Mit dem Beitritt zum AWS Marketplace geht Echoworx noch einen Schritt weiter und stellt sicher, dass Kunden seine Verschlüsselungslösung mit derselben Einfachheit und Effizienz erwerben können, die sie bei der Nutzung erleben.

Grenzüberschreitende Compliance, Steuern und Abrechnungsprobleme verlangsamen die Arbeit von Teams. Mit AWS Marketplace umgehen Echoworx-Kunden die üblichen bürokratischen Hürden: automatisierte Steuer- und Regulierungsabwicklung, einfache Abrechnung in mehreren Währungen und Unterstützung für private Angebote. Das bedeutet individuelle Preise und Verträge in lokalen Währungen, weniger Spekulationen beim Devisenhandel und einen Beschaffungsprozess, der auf moderne Unternehmen zugeschnitten ist.

„Bei unserer Partnerschaft mit AWS Marketplace geht es darum, globale Unternehmen in die Lage zu versetzen, sicher zu skalieren“, so Rosario Perri, EMEA Channel Director von Echoworx. „Indem wir die üblichen Beschaffungshürden beseitigen, machen wir es Unternehmen einfacher denn je, moderne Verschlüsselung einzuführen, ohne ihre Abläufe zu verlangsamen.“

Globales Geschäft, lokale Einfachheit:

Private Angebote für individuelle Preise und Vertragsbedingungen in anderen Währungen als dem US-Dollar

für individuelle Preise und Vertragsbedingungen in anderen Währungen als dem US-Dollar Automatisierte Compliance- und Steuerabwicklung – keine Überlastung durch Papierkram mehr

– keine Überlastung durch Papierkram mehr Zentrale, transparente Abrechnung über AWS

Echoworx Email Encryption lässt sich direkt in die Arbeitsabläufe der Kunden integrieren und unterstützt fortschrittliches Branding, Lokalisierung und sichere Zustellung – entwickelt, um Unternehmen zu schützen und Regulierungsbehörden zufrieden zu stellen, unabhängig davon, wo sie tätig sind.

Über Echoworx

Echoworx ist ein weltweit anerkannter Anbieter von sicheren E-Mail-Lösungen und bietet eine anpassbare Verschlüsselungsplattform, die nahtlose Kommunikationssicherheit für Privatpersonen und Unternehmen gewährleistet. Echoworx genießt das Vertrauen führender GDPR-, NIS 2-, KRITIS- und DORA-konformer Unternehmen in über 30 Ländern und macht sichere Kommunikation mühelos. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.echoworx.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.