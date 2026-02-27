-

Adastra vstupuje do AWS Partner Greenfield Program s cílem urychlit migraci a AI transformaci

Rozšířená spolupráce Adastry s AWS pomůže firmám, které dosud AWS nevyužívají, s migrací do cloudu, modernizací IT a budováním bezpečných základů pro generativní AI. A to včetně možnosti využít finanční podporu AWS.

Toronto (Kanada)--(BUSINESS WIRE)--Adastra, globální lídr v oblasti AI a datově řízené transformace, oznámila vstup do programu Amazon Web Services (AWS) Partner Greenfield Program (PGP).

Program PGP pomáhá organizacím, které dosud AWS nevyužívají, přejít na tuto platformu rychle a bezpečně. Díky strukturovaným investicím a podpoře AWS při návrhu a implementaci cloudových řešení pomůže Adastra zákazníkům snížit náklady i rizika, modernizovat klíčové systémy a vybudovat pevný základ pro iniciativy založené na umělé inteligenci.

Jak program PGP funguje a jakou hodnotu přináší zákazníkům

Partner Greenfield Program nabízí společné investice, ověřené postupy (playbooky) a podporu společného vstupu na trh (go-to-market), které organizacím pomáhají rychleji postupovat v oblastech migrace a modernizace, generativní AI a bezpečnosti. Cílem je snížit rizika, udržet náklady pod kontrolou a rychleji dosáhnout reálných výsledků.

Jako AWS Premier Tier Services Partner Adastra navrhuje migrační strategie a roadmapy, přesouvá aplikace, databáze a virtuální stroje pomocí nativních AWS služeb. A tam, kde je to možné, pomáhá organizacím zajistit financování migrace prostřednictvím programů, jako je AWS Migration Acceleration Program (MAP).

Adastra staví na zkušenostech z finančních služeb, automotive, výroby, TMT, zdravotnictví, retailu a profesionálních služeb a přetváří je do ověřených postupů, které urychlují projekty a zlepšují jejich výsledky. Spolu se zákazníky pak tyto postupy převádí do konkrétních řešení na platformě AWS – od modernizace systémů až po praktické využití generativní a agentní AI.

Odbornost Adastry potvrzují specializace AWS Generative AI a Agentic AI v rámci AWS AI Competency. Společnost byla zároveň finalistou ocenění AWS Industry Partner of the Year – Auto and Manufacturing (EMEA).

„PGP poskytuje jasnou cestu k AWS,“ říká Loan Ly, Vice President, Global AWS Alliances ve společnosti Adastra. „Proces začíná úvodním migračním hodnocením a vybudováním dobře řízené landing zóny. Tam, kde je to možné, pomáháme zákazníkům využít financování z programu AWS Migration Acceleration Program, aby snížili náklady i rizika. Jakmile je tento základ připravený, nasazujeme generativní i agentní AI na platformě AWS pomocí Amazon Bedrock. S jasně nastavenými bezpečnostními pravidly, monitoringem a dohledem nad provozem tak, aby přinášela měřitelnou návratnost investic.“

Více informací

O společnosti Adastra

Adastra je globálním lídrem v oblasti AI a datově řízené transformace. Pomáhá organizacím využívat umělou inteligenci odpovědně, strategicky a ve velkém měřítku. S více než 25 lety zkušeností umožňuje Adastra podnikovým zákazníkům získat skutečnou byznysovou hodnotu díky inovacím v oblasti dat, provozní excelenci a chytré práci se zákazníky.

Adastra je důvěryhodným partnerem řady světově významných značek a dodává end-to-end řešení postavená na promyšlené strategii, robustní governance a hluboké technické expertíze. Od definice vize až po její realizaci provází organizace všemi fázemi jejich cesty v oblasti AI, dat a cloudu a pomáhá jim dosahovat měřitelných výsledků.

Společnost působí v klíčových odvětvích, mezi něž patří finanční služby, automotive, výroba, technologie, média a telekomunikace (TMT), zdravotnictví, retail a profesionální služby. Adastra zaměstnává více než 2 200 odborníků v Severní Americe, Evropě a Asii.

Kontakt pro další informace

Kristian Gravelle, Group CMO
kristian.gravelle@adastragrp.com
437 240 2195
www.adastracorp.com

