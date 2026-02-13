Echoworx Encryption arrive sur AWS Marketplace : une sécurité sans friction pour un monde globalisé

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Echoworx, le nom de confiance dans le domaine du chiffrement des e-mails, est désormais disponible sur AWS Marketplace, entièrement déployé sur l’infrastructure AWS. Pour les entreprises internationales, cela signifie que la sécurisation des communications sensibles est désormais beaucoup plus facile, dès l’achat.

Pourquoi AWS Marketplace ? Pourquoi maintenant ?

La mission d’Echoworx a toujours été de rendre les communications sécurisées aussi faciles et accessibles que possible. En rejoignant AWS Marketplace, Echoworx va encore plus loin dans cette mission, en garantissant à ses clients qu’ils peuvent se procurer sa solution de chiffrement avec la même facilité et la même efficacité qu’ils connaissent lorsqu’ils l’utilisent.

La conformité transfrontalière, les taxes et les problèmes de facturation ralentissent les équipes. Avec AWS Marketplace, les clients d’Echoworx contournent les formalités administratives habituelles : traitement automatisé des taxes et des réglementations, facturation multidevises simple et prise en charge des offres privées. Cela se traduit par des prix et des contrats personnalisés dans les devises locales, moins d’incertitudes liées au change et un processus d’approvisionnement conçu pour les entreprises modernes.

« Notre partenariat avec AWS Marketplace vise à permettre aux entreprises internationales de se développer en toute sécurité », déclare Rosario Perri, directeur des ventes EMEA chez Echoworx. « En supprimant les obstacles habituels liés à l’approvisionnement, nous permettons aux organisations d’adopter plus facilement que jamais un chiffrement moderne sans ralentir leurs opérations. »

Une activité mondiale, une simplicité locale :

Offres privées pour des tarifs et des conditions contractuelles personnalisés dans des devises autres que l’USD

pour des tarifs et des conditions contractuelles personnalisés dans des devises autres que l’USD Conformité et gestion fiscale automatisées : fini la paperasserie excessive

: fini la paperasserie excessive Facturation centralisée et transparente via AWS

Echoworx Email Encryption s’intègre directement dans les flux de travail des clients, prenant en charge la personnalisation avancée, la localisation et la livraison sécurisée. Il est conçu pour assurer la sécurité des entreprises et satisfaire les régulateurs, quel que soit leur lieu d’activité.

À propos d'Echoworx

Echoworx est un fournisseur mondialement reconnu de solutions de messagerie électronique sécurisées, qui propose une plateforme de chiffrement personnalisable conçue pour garantir une sécurité de communication sans faille aux particuliers et aux entreprises. Reconnu par les principales organisations conformes aux normes GDPR, NIS 2, KRITIS et DORA dans plus de 30 pays, Echoworx facilite la communication sécurisée. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.echoworx.com/.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.