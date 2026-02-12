Bardasz crea una alianza digital estratégica con GEOLOG para impulsar la implantación global de RTOC y soluciones digitales para la construcción de pozos

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Bardasz Group LLC («Bardasz»), proveedor de inteligencia en tiempo real y lista para la toma de decisiones relacionadas con la construcción de pozos, incluyendo la perforación, culminación e intervención en pozos, acaba de anunciar una alianza digital estratégica con GEOLOG International B.V. («GEOLOG»), proveedor global de servicios de evaluación de formaciones, perforación y geoquímica que da soporte a proyectos subterráneos en más de 40 países.

Esta nueva alianza está diseñada para impulsar el crecimiento global de Bardasz y mejorar la entrega a los clientes sacando el máximo partido a los recursos nacionales, la experiencia técnica y la escala operativa de GEOLOG. Bardasz presta servicio a operadores que transformar los datos fragmentados de la construcción de pozos en inteligencia procesable en todos los activos, permitiendo una integración más rápida, una mayor fiabilidad de los flujos de trabajo de datos en tiempo real y una mayor eficiencia de los plazos de perforación con una reducción del tiempo no productivo (NPT). La plataforma de construcción de pozos en tiempo real y alta frecuencia de Bardasz se basa en los mejores estándares WITSML y ETP de su clase, y está diseñada para entornos escalables de nivel empresarial.

Esta asociación entre Bardasz y GEOLOG posibilitará una implementación más rápida, una asistencia 365/24/7 y una entrega más consistente de flujos de trabajo en tiempo real de alto impacto, desde el emplazamiento del pozo hasta los RTOC, en todas las operaciones globales.

«Bardasz ha construido una impresionante plataforma en tiempo real en la que confían los clientes», afirmó Richard Calleri, consejero delegado de GEOLOG. «Esta alianza combina las punteras capacidades digitales de Bardasz, especialmente en transmisión, agregación y visualización WITSML y ETP, con la presencia global de GEOLOG y su profunda experiencia en el campo de la perforación, la geología, la ingeniería y la geoquímica. Juntos, reforzamos nuestra capacidad para ofrecer resultados escalables para RTOC, además de una ejecución consistente a nuestros clientes, independientemente de dónde operen».

Pablo Pérez, consejero delegado y fundador de Bardasz, añadió: «Esta alianza permite a Bardasz seguir centrándose en lo que mejor sabe hacer, a saber, crear plataformas de datos en tiempo real de alto rendimiento, al tiempo que se asocia con una organización global que aporta una presencia local y una profundidad operativa inigualable. Los clientes seguirán teniendo el referente del personal, la tecnología y la independencia en las que confían, combinadas con una mayor escala y capacidad de entrega».

Acerca de GEOLOG

GEOLOG es un proveedor independiente líder mundial de servicios de geociencias para pozos, registro de superficie y apoyo avanzado a la perforación. Con más de 230 laboratorios móviles en más de 40 países, GEOLOG presta servicios de evaluación de formaciones, optimización de perforaciones, caracterización de yacimientos y datos en tiempo real para ayudar a los clientes a reducir el riesgo, mejorar el rendimiento de los pozos y disminuir los costes generales de desarrollo de los yacimientos. Para obtener más información, visite: www.geolog.com.

Acerca de Bardasz

Bardasz es un proveedor de inteligencia operativa en tiempo real para la construcción de pozos (perforación, culminación e intervenciones en pozos) que transforma datos fragmentados en inteligencia útil para la construcción de pozos lista para su implementación en operaciones de alto rendimiento. Reconocido como líder en transmisión WITSML y ETP, Bardasz ofrece datos agregados en tiempo real a alta velocidad y tecnología Super Store a escala. El sistema integrado de Bardasz está diseñado para reducir la complejidad y permitir una inteligencia procesable para los flujos de trabajo de perforación y construcción de pozos en los RTOC. Para obtener más información, visite: www.bardasz.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.