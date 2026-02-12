Bardasz gaat strategische digitale alliantie aan met GEOLOG om wereldwijde RTOC-levering en digitale oplossingen voor putconstructie te versnellen

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Bardasz Group LLC (“ Bardasz ”), een leverancier van realtime, besluitvormingsgerichte informatie voor de bouw van boorputten – inclusief boren, afwerking en interventies – heeft vandaag een strategische digitale alliantie aangekondigd met GEOLOG International B.V. (“ GEOLOG ”), een wereldwijde leverancier van diensten op het gebied van formatiewaardering, boren en geochemie die ondergrondse projecten in meer dan 40 landen ondersteunt.

De alliantie is bedoeld om de wereldwijde groei van Bardasz te versnellen en de dienstverlening aan klanten te verbeteren door gebruik te maken van de binnenlandse middelen, technische expertise en het operationele bereik van GEOLOG. Bardasz helpt exploitanten om gefragmenteerde gegevens over de bouw van boorputten om te zetten in bruikbare informatie voor alle activa. De integratie verloopt hierdoor sneller, realtime gegevensworkflows zijn betrouwbaarder, de boortijd wordt efficiënter en niet-productieve tijd (NPT) is minimaal. Het hoogfrequente realtime platform voor boorputconstructie van Bardasz is gebaseerd op de beste WITSML- en ETP-standaarden, ontworpen voor geschaalde omgevingen op ondernemingsniveau.

Samen zullen Bardasz en GEOLOG zorgen voor snellere implementaties, ondersteuning 365 dagen per jaar, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Zo zullen zij consistente workflows in real time met hoge impact leveren – van boorlocatie tot RTOC – voor alle wereldwijde activiteiten.

“Bardasz heeft een indrukwekkend realtime platform gebouwd waarop klanten kunnen vertrouwen,” aldus Richard Calleri, CEO van GEOLOG. “Deze alliantie combineert de toonaangevende digitale capaciteiten van Bardasz – vooral op het gebied van WITSML- en ETP-overdracht, -aggregatie en -visualisatie – met de wereldwijde aanwezigheid en diepgaande expertise van GEOLOG op het gebied van boren, geologie, engineering en geochemie. Samen versterken we ons vermogen om schaalbare RTOC-resultaten en consistente uitvoering te leveren voor klanten, waar ze ook actief zijn.”

Pablo Perez, CEO en oprichter van Bardasz, voegt hieraan toe: "Dankzij deze alliantie kan Bardasz zich blijven concentreren op wat we het beste doen: hoogwaardige realtime dataplatforms bouwen, terwijl we samenwerken met een wereldwijde organisatie die een ongeëvenaarde lokale aanwezigheid en operationele diepgang biedt. Klanten zullen continuïteit zien in de mensen, technologie en onafhankelijkheid waarop ze vertrouwen, gecombineerd met een groter bereik en hogere leveringscapaciteit.”

Over GEOLOG

GEOLOG is een toonaangevende onafhankelijke wereldwijde leverancier van geowetenschappen voor boorlocaties, oppervlaktelogging en geavanceerde boorondersteunende diensten. Met meer dan 230 mobiele laboratoria in meer dan 40 landen levert GEOLOG formatie-evaluatie, booroptimalisatie, reservoirkarakterisering en realtime datadiensten die klanten helpen risico's te verminderen, de prestaties van boorputten te verbeteren en de totale kosten voor veldontwikkeling te verlagen. Ga voor meer informatie naar: www.geolog.com.

Over Bardasz

Bardasz is een leverancier van realtime operationele informatie voor boorputconstructie – boren, afwerking en boorputinterventies – en zet gefragmenteerde gegevens om in uitvoerbare informatie voor boorputconstructie voor hoogwaardige operaties. Bardasz wordt erkend als leider op het gebied van WITSML- en ETP-overdracht en levert op grote schaal snelle realtime gegevensaggregatie en Super Store-technologie. Het geïntegreerde systeem van Bardasz is ontworpen om minder complexe en bruikbare informatie mogelijk te maken voor boor- en putconstructieworkflows in RTOC's. Ga voor meer informatie naar: www.bardasz.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.