Corpay Cross-Border prolonge son partenariat exclusif avec LIV Golf

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE : CPAY), un chef de file mondial des solutions de paiement pour les entreprises, a annoncé aujourd’hui que sa division Cross-Border avait conclu un accord pluriannuel visant à prolonger sa collaboration fructueuse et exclusive avec LIV Golf, en tant que fournisseur officiel de services d’entreprise de change (FX).

Depuis 2024, Corpay Cross-Border fournit à LIV Golf une gamme de solutions d’entreprise de paiement en devises étrangères. Grâce à cette prolongation pluriannuelle, la Ligue continuera à bénéficier des solutions complètes de gestion du risque de change et de la plateforme de paiement internationale primée de Corpay.

« Au cours des deux dernières saisons, nous avons eu le privilège d’être le fournisseur officiel de services de change pour LIV Golf », a déclaré Brad Loder, directeur du marketing de Corpay Cross-Border Solutions. « Nous sommes extrêmement fiers de la confiance qui nous a été accordée par les équipes financières et de partenariat de la Ligue, et sommes ravis de prolonger ce partenariat pour plusieurs années. Notre équipe se réjouit de continuer à soutenir LIV Golf dans tous ses besoins en matière de change et de paiements transfrontaliers, alors que la Ligue continue d’étendre sa présence et de promouvoir le golf à travers le monde. »

« Alors que LIV Golf entame sa saison la plus ambitieuse et la plus internationale à ce jour, la complexité de nos opérations internationales exige une précision financière de classe mondiale en matière de paiements internationaux », a confié pour sa part Chad Biggs, vice-président exécutif de LIV Golf et responsable des partenariats internationaux. « La poursuite de notre partenariat avec Corpay et l’intégration continue de leurs solutions de change seront essentielles à la consolidation de notre croissance, car des paiements transfrontaliers fiables sont nécessaires pour soutenir le calendrier international et la base mondiale de fans de LIV Golf. Ce partenariat nous garantit un partenaire de confiance alors que nous continuons à faire découvrir le golf à de nouveaux fans et marchés à travers le monde. Nous sommes impatients de continuer à collaborer avec Corpay au cours des années à venir. »

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements de l'indice S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (règlement des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Payments made easy. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos de LIV Golf

Maintenant dans sa quatrième saison, la LIV Golf League rassemble treize équipes qui s’affrontent pour remporter le titre individuel et par équipe sur les plus beaux parcours du monde. En tant que première ligue de golf d’envergure véritablement mondiale, LIV Golf innove constamment pour établir une nouvelle norme dans le sport et redéfinir l’expérience des fans à travers le prisme de la musique, de la culture et du divertissement, tout en développant le golf pour une nouvelle génération de joueurs et de fans à travers le monde. Basée à New York et à Londres, la Ligue organise des événements dans des villes d’Asie, d’Australie, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Amérique du Nord et d’Afrique, et ses retransmissions atteignent près de 900 millions de foyers dans plus de 200 marchés et territoires internationaux. La LIV Golf League a été conçue pour développer le golf à l’échelle mondiale, attirer de nouveaux publics, créer de la valeur ajoutée au sein de l’écosystème de ce sport et renforcer son impact bien au-delà des terrains grâce aux efforts déployés par la Ligue en matière d’impact et de durabilité.

En 2022, LIV Golf a lancé The International Series, qui propose dix événements prestigieux dans des destinations de classe mondiale. Bénéficiant du soutien de l’Asian Tour, ces événements offrent aux meilleurs golfeurs professionnels et amateurs du monde entier une passerelle vers la LIV Golf League et les tournois majeurs.

*Dans le présent document, « Corpay » désigne principalement la division transfrontalière (Cross-Border) de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; la liste complète des entreprises faisant partie de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.