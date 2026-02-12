Andersen Consulting新增合作公司Kezber，擴大北美業務平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過新增總部位於加拿大的合作公司Kezber，進一步強化自身的業務轉型和網路安全服務能力。

Kezber成立於1996年，專注於提供全方位的IT解決方案，包括代管式IT服務、基礎架構支援、網路安全、雲端服務、客製化軟體發展、商業智慧和AI服務，以及業務流程自動化。該公司協助各類機構提升生產效率、實現技術環境現代化，並藉助資料驅動的解決方案達成策略目標。

Kezber執行長Alan Kezber表示：「與Andersen Consulting的合作讓我們能夠將全套的軟體和IT服務融入更廣泛的顧問架構。透過將我們的技術專業能力與Andersen Consulting全面的顧問能力相結合，我們能為客戶提供推動營運最佳化、支援永續發展的解決方案。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Kezber深厚的技術專業經驗累積與Andersen Consulting的服務能力形成了互補。透過此次合作，我們能夠提供全方位、端對端的全套服務，滿足全球客戶在策略和營運層面的雙重需求。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。