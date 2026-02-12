-

Andersen Consulting新增合作公司Kezber，擴大北美業務平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過新增總部位於加拿大的合作公司Kezber，進一步強化自身的業務轉型和網路安全服務能力。

Kezber成立於1996年，專注於提供全方位的IT解決方案，包括代管式IT服務、基礎架構支援、網路安全、雲端服務、客製化軟體發展、商業智慧和AI服務，以及業務流程自動化。該公司協助各類機構提升生產效率、實現技術環境現代化，並藉助資料驅動的解決方案達成策略目標。

Kezber執行長Alan Kezber表示：「與Andersen Consulting的合作讓我們能夠將全套的軟體和IT服務融入更廣泛的顧問架構。透過將我們的技術專業能力與Andersen Consulting全面的顧問能力相結合，我們能為客戶提供推動營運最佳化、支援永續發展的解決方案。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Kezber深厚的技術專業經驗累積與Andersen Consulting的服務能力形成了互補。透過此次合作，我們能夠提供全方位、端對端的全套服務，滿足全球客戶在策略和營運層面的雙重需求。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting新增合作公司Lighthouse Consultants

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於倫敦、專注于法務會計和財務調查的顧問公司Lighthouse Consultants簽署合作協議。 Lighthouse Consultants由董事總經理Kingsley Bye創立，提供的服務包括詐騙與金融犯罪調查、賄賂與腐敗調查、訴訟與保險理賠分析、財務分析、風險評估、內部與法規遵循審查、以及永續發展稽核。公司團隊由經驗豐富的特許管理會計師組成，服務對象包括法律事務所、高淨值人士、企業和慈善機構，協助解決複雜糾紛、降低風險，並提升財務和營運流程的透明度。 Kingsley表示：「透過將我們的法務和調查專業能力與Andersen的全球平台相結合，我們能夠提供更全面的服務體系，滿足客戶從風險防範到複雜糾紛解決的各類需求。此次合作讓我們能夠提供更深度的洞察，強化客戶的法規遵循能力，協助他們從被動因應轉向主動管理，同時創造可衡量的價值。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Lighthouse Consultants的法務能力和調查深度，...

Andersen Consulting與Alfa Group達成合作協議

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與合作公司Alfa Group攜手，深化自身網路安全服務能力，後者是一家首屈一指的科技企業，擁有近三十年的豐富經驗，致力於協助各類企業保護和改善其營運。 Alfa Group成立於1996年，總部位於羅馬，致力於提供網路安全、詐騙辨識與防範、事件回應和漏洞管理領域的先進解決方案，以及特定的業務流程管理服務。公司自研的N.O.V.A.技術是一項端對端代管服務，整合了Alfa Group的創新成果與第三方系統，能夠為數位基礎設施築牢安全屏障、降低風險並提升營運效率。該公司服務的客戶涵蓋金融保險、國防航空、電信、製造、能源和製藥等多個產業。 Alfa Group執行長Dario Lauricella表示：「與Andersen Consulting的合作讓我們得以擴大業務版圖，為身處數位化轉型與網路安全複雜挑戰中的客戶創造更大價值。透過將我們在網路安全和風險管理領域的深厚專業經驗累積與Andersen的全球平台相結合，我們能夠為歐洲乃至全球的客戶提供更完善的服務體系，精準滿足其不斷升級的需求...

Andersen Consulting新增合作公司SHMA，進一步擴大業務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與總部位於阿拉伯聯合大公國的頂尖精算和金融顧問公司SHMA達成合作協議。 SHMA是一家精算顧問公司，擁有近四十年的豐富經驗，憑藉精算與保險顧問、風險管理以及離職福利(EOSB)估值服務，協助各類企業因應複雜挑戰、管理風險並把握機會。SHMA與保險公司、退休金計畫以及其他各類私人和公共機構合作，協助客戶建構具有韌性的營運體系。 SHMA董事Shariq Sikander表示：「SHMA始終以服務品質、客製化解決方案以及與客戶的深度連結為核心使命。與Andersen Consulting合作讓我們有機會向全球擴大業務影響力，並將精算服務延伸至中東和北非地區以外的市場，為尋求切實可行的變革性方法來因應業務挑戰的企業提供客戶至上的創新解決方案。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「此次合作進一步強化了我們在策略、人才與執行的交叉領域為客戶提供支援的能力。SHMA在精算、保險和員工福利領域的深厚專長與我們的全球顧問平台形成互補，讓我們能夠提供全方位解...
Back to Newsroom