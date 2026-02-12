Andersen Consulting erweitert seine Plattform in Nordamerika durch die Aufnahme von Kezber

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Geschäftstransformation und Cybersicherheit durch die Aufnahme des kanadischen Partnerunternehmens Kezber.

Kezber wurde 1996 gegründet und hat sich auf die Bereitstellung einer umfassenden Palette von IT-Lösungen spezialisiert, darunter Managed IT Services, Infrastruktur-Support, Cybersicherheit, Cloud-Services, kundenspezifische Softwareentwicklung, Business Intelligence und KI-Services sowie Geschäftsprozessautomatisierung. Das Unternehmen arbeitet mit Organisationen zusammen, um deren Produktivität zu steigern, ihre Technologieumgebungen zu modernisieren und datengestützte Lösungen zu nutzen, um strategische Ziele zu erreichen.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unser gesamtes Angebot an Software- und IT-Dienstleistungen in einen umfassenderen Beratungsrahmen einbinden“, erklärte Alan Kezber, CEO von Kezber. „Durch die Integration unseres technischen Fachwissens mit den umfassenden Beratungsleistungen von Andersen Consulting können wir unseren Kunden Lösungen anbieten, die zu operativen Verbesserungen führen und nachhaltiges Wachstum fördern.“

„Das fundierte technologische Fachwissen von Kezber ergänzt die Kompetenzen von Andersen Consulting in idealer Weise“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Durch diese Zusammenarbeit können wir eine umfassende Palette von End-to-End-Dienstleistungen anbieten, die sowohl den strategischen als auch den operativen Anforderungen unserer Kunden weltweit gerecht werden.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.