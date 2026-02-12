Az Uniswap Labs és a Securitize együttműködik, hogy felszabadítsa a BlackRock BUIDL-jének likviditási lehetőségeit

NEW YORK ÉS MIAMI--(BUSINESS WIRE)--A Uniswap Labs, a decentralizált pénzügyek (DeFi) piacvezetője, valamint a valós eszközök (RWA-k) tokenizálásában vezető szerepet betöltő Securitize a mai napon bejelentette stratégiai integrációját, amely lehetővé teszi a BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) részvényeivel való kereskedést az UniswapX technológián keresztül. Ezen integráció lehetővé teszi a BUIDL láncon belüli kereskedést, új likviditási lehetőségeket nyitva meg a BUIDL-tulajdonosok számára, valamint fontos lépést jelent a hagyományos finanszírozás és a DeFi közötti szakadék áthidalásában.

„A Labs küldetése egyszerű: olcsóbbá, gyorsabbá és hozzáférhetőbbé tenni az értékcserét.” - árulta el Hayden Adams, az Uniswap Labs alapítója és vezérigazgatója. „A BUIDL UniswapX-en történő engedélyezése a BlackRock és a Securitize közreműködésével új lendületet ad küldetésünknek azáltal, hogy hatékony piacokat, jobb likviditást és gyorsabb elszámolást tesz lehetővé. Izgatottan várom, hogy mi mindent építünk majd együtt.”

A Securitize Markets megkönnyíti a kereskedést bármely BUIDL befektető számára, aki úgy dönt, hogy az UniswapX RFQ keretrendszerén keresztül részt szeretne venni ebben. Az automatizált rendszer lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy egy fehérlistás piaci szereplőkből, az úgynevezett előfizetőkből (beleértve a Flowdesket, a Tokka Labst és a Wintermute-ot) álló ökoszisztémából azonosítsák a legversenyképesebb ajánlatot, és az ügyletet megváltoztathatatlan intelligens szerződéseken keresztül atomikusan, a láncon belül rendezze. A funkciót igénybe vevő összes befektető a Securitize-on keresztül előminősítésre és fehérlistára kerül.

„Ez az a megoldás, amelyen dolgoztunk: a hagyományos pénzügyekbe vetett bizalmat és szabályozási normákat olyan sebességre és nyitottságra felhozni, amelyről a decentralizált pénzügyek (DeFi) ismertek.” - mondta el Carlos Domingo, a Securitize vezérigazgatója. „Az intézmények és a fehérlistán szereplő befektetők most első ízben férhetnek hozzá a decentralizált pénzügyi szektor vezetőjének technológiájához, hogy tokenizált valós eszközökkel, például BUIDL-lel kereskedhessenek saját letétkezeléssel.”

Az UniswapX és a Securitize integrációjával a befektetők mostantól hozzáférhetnek a piacon elérhető árajánlatokhoz, hogy bilaterálisan cserélhessék a BUIDL-t az elérhető, fehérlistás előfizetőkkel a nap 24 órájában, hétfőtől péntekig, az év 365 napján.

„Ez az együttműködés az Uniswap Labs és a Securitize vállalatokkal hatalmas lépés a tokenizált eszközök és a decentralizált finanszírozás konvergenciája felé. A BUIDL az UniswapX-be való integrálása jelentős előrelépést jelent a tokenizált USD hozamú alapok és a stabilcoinok interoperabilitása terén.” - nyilatkozta Robert Mitchnick, a BlackRock digitális eszközökért felelős globális vezetője.

A BlackRock az Uniswap ökoszisztémán belül stratégiai befektetést is végrehajtott.

Közzététel

A BUIDL-tulajdonosok kizárólagosan felelősek az UniswapX-en történő kereskedéssel kapcsolatban hozott saját döntésükért, amit saját felelősségükre tesznek. A BUIDL-tulajdonosoknak a BUIDL részvényekkel az UniswapX-en keresztül, a Securitize-on keresztül történő kereskedésről szóló döntés meghozatala előtt át kell tekinteniük a BUIDL ajánlati memorandumot az UniswapX-szel kapcsolatban. Az Uniswap Labs és a Securitize a BUIDL-lel kapcsolatos harmadik fél szolgáltatók. A BlackRock nem nyújt befektetési tanácsadást, és nem javasolja a BUIDL-tulajdonosoknak az UniswapX használatát, a BlackRock pedig nem vállal garanciát az általa elért eredményekért, az UniswapX elérhetőségéért vagy teljesítményéért, illetve likviditásáért és árazásáért. A BlackRock saját céljaival összhangban befektetést hajtott végre az Uniswap ökoszisztémában. A BlackRock bármely meglévő befektetése a BlackRock saját céljaival összhangban bármikor megszüntethető, és ezzel kapcsolatban a BlackRock és leányvállalatai semmilyen kötelezettséget nem vállalnak arra, hogy bármilyen személyt értesítsenek. A BlackRock és leányvállalatai semmilyen ajánlást, támogatást, promóciót, tanácsadást nem nyújtanak, befektetést nem kérnek, és semmilyen formában nem tesznek nyilatkozatot az Uniswap ökoszisztémával vagy protokollal, az Uniswap Labs-szel, az Uniswap Foundation-nel, az Uniswap DUNI-val és/vagy az UNI tokenekkel kapcsolatban senkinek (vagy senkitől), és semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállalnak, valamint ezekkel kapcsolatosan minden felelősséget elhárítanak bárkivel szemben.

Amit a Uniswap Labsről tudni érdemes:

Az Uniswap Labs az Uniswap Protocol – a világ legnagyobb decentralizált tőzsdéjének (DEX), amely ez idáig több mint 4 billió dolláros volument dolgozott fel – egyik fő közreműködője. Az Uniswap Labs olyan termékeket is fejleszt, amelyek segítik a felhasználókat a protokoll elérésében, beleértve az Uniswap webes alkalmazást, tárcát és kereskedési alkalmazás programozási felületet (API). Ezenkívül az Uniswap Labs az Unichain, egy DeFi-natív Ethereum Layer 2 elsődleges technikai szolgáltatója, amelyet úgy terveztek, hogy a láncok likviditásának otthona legyen.

Amit a Securitize-ról tudni érdemes:

A Securitize, a világ több mint 4 milliárd dolláros kezelt vagyonnal rendelkező (2025. novemberi állapot szerint), vezető tokenizált valós eszközök szolgáltatója, tokenizált alapokon keresztül hozza el a világot a láncba, és olyan vezető vagyonkezelőkkel működik együtt, mint az Apollo, a BlackRock, a BNY, a Hamilton Lane, a KKR, a VanEck és mások. Az Egyesült Államokban a Securitize SEC által regisztrált bróker-kereskedőként, SEC által regisztrált transzferügynökként, alapkezelőként és egy SEC által szabályozott alternatív kereskedési rendszer (ATS) üzemeltetőjeként működik. Európában a Securitize teljes mértékben engedélyezett befektetési vállalkozásként és kereskedési és elszámolási rendszerként (TSS) az EU DLT kísérleti rendszerében, így ez az egyetlen olyan vállalat, amely szabályozott digitális értékpapír-infrastruktúra üzemeltetésére jogosult mind az Egyesült Államokban, mind pedig az EU-ban. A Securitize-t a Forbes 2025-ös 50 legjobb Fintech vállalata között is elismerte.

További információkért kérjük, keressen minket a következő elérhetőségeken:

Weboldal | X/Twitter | LinkedIn

Amit a BlackRockról tudni érdemes:

A BlackRock arra törekszik, hogy minél több embernek segítsen megtapasztalni a pénzügyi jólétet. Ügyfeleink vagyonkezelőjeként és vezető pénzügyi technológiai szolgáltatóként emberek millióinak segítünk olyan megtakarítások létrehozásában, amelyek egész életükben szolgálják őket azáltal, hogy könnyebbé és megfizethetőbbé tesszük a befektetést. A BlackRock-kal kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: www.blackrock.com/corporate

