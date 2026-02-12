Energy Vault en Crusoe kondigen strategische raamovereenkomst aan voor de uitrol en levering van Cruso Spark modulaire fabriekseenheden op basis van AI Crusoe Cloud
Meerjarig raamwerk maakt snelle, gefaseerde implementaties tot 25 MW mogelijk vanaf 2026, waarbij gebruik wordt gemaakt van de cruciale energie-infrastructuurcapaciteiten en het digitale besturingsplatform van Energy Vault om modulaire datacentercapaciteit in de vorm van ‘powered shells’ te leveren
Eerste implementatie gepland in het centrum voor zonne-energieopwekking en energieopslagtechnologie van Energy Vault in Snyder, Texas om de tijd tot inbedrijfstelling voor Crusoe Cloud -klanten te versnellen
De overeenkomst markeert de intrede van Energy Vault op de AI-infrastructuurmarkt, waardoor toegang wordt verkregen tot een opbrengst per MW die tot 20 keer hoger ligt dan bij traditionele BESS-implementaties. Dit versnelt de EBITDA-generatie van Energy Vault enorm en breidt het Asset Vault-platform verder uit
WESTLAKE VILLAGE, Calif. & DENVER--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), een wereldwijde leider op het gebied van infrastructuur voor energieopslag op netwerkschaal, en Crusoe, de eerste verticaal geïntegreerde AI-infrastructuurprovider in de sector, hebben vandaag een strategische raamovereenkomst aangekondigd voor de gefaseerde implementatie van Crusoe Spark modulaire datacenters in het technologiecentrum van Energy Vault in Snyder, Texas.
Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.
