-

Energy Vault en Crusoe kondigen strategische raamovereenkomst aan voor de uitrol en levering van Cruso Spark modulaire fabriekseenheden op basis van AI Crusoe Cloud

Meerjarig raamwerk maakt snelle, gefaseerde implementaties tot 25 MW mogelijk vanaf 2026, waarbij gebruik wordt gemaakt van de cruciale energie-infrastructuurcapaciteiten en het digitale besturingsplatform van Energy Vault om modulaire datacentercapaciteit in de vorm van ‘powered shells’ te leveren

Eerste implementatie gepland in het centrum voor zonne-energieopwekking en energieopslagtechnologie van Energy Vault in Snyder, Texas om de tijd tot inbedrijfstelling voor Crusoe Cloud -klanten te versnellen

De overeenkomst markeert de intrede van Energy Vault op de AI-infrastructuurmarkt, waardoor toegang wordt verkregen tot een opbrengst per MW die tot 20 keer hoger ligt dan bij traditionele BESS-implementaties. Dit versnelt de EBITDA-generatie van Energy Vault enorm en breidt het Asset Vault-platform verder uit

original Energy Vault and Crusoe Announce Strategic Framework Agreement for Deployment of Crusoe Spark Modular AI Factory Units to Deliver Crusoe Cloud

Energy Vault and Crusoe Announce Strategic Framework Agreement for Deployment of Crusoe Spark Modular AI Factory Units to Deliver Crusoe Cloud

WESTLAKE VILLAGE, Calif. & DENVER--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), een wereldwijde leider op het gebied van infrastructuur voor energieopslag op netwerkschaal, en Crusoe, de eerste verticaal geïntegreerde AI-infrastructuurprovider in de sector, hebben vandaag een strategische raamovereenkomst aangekondigd voor de gefaseerde implementatie van Crusoe Spark modulaire datacenters in het technologiecentrum van Energy Vault in Snyder, Texas.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contacten voor Energy Vault
Investeerders
energyvaultIR@icrinc.com

Media
media@energyvault.com

Contact voor Crusoe
media@crusoe.ai

Industry:

Energy Vault Holdings, Inc.

NYSE:NRGV
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contacten voor Energy Vault
Investeerders
energyvaultIR@icrinc.com

Media
media@energyvault.com

Contact voor Crusoe
media@crusoe.ai

More News From Energy Vault Holdings, Inc.

Samenvatting: Energy Vault kent een langetermijnovereenkomst voor energiediensten van 100 MW / 870 MWh toe aan zijn ontwikkelingspartner in Australië

WESTLAKE VILLAGE, Calif. & EBOR, Australië--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), een leider op het gebied van duurzame energieopslagoplossingen op netschaal, en Bridge Energy Pty Ltd (“Bridge Energy”), een Australische ontwikkelaar die de kloof tussen fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie overbrugt, hebben vandaag bekendgemaakt dat voor het Ebor-batterij-energieopslagsysteem (BESS) een langetermijnovereenkomst voor energiediensten (LTESA) is geslot...

Samenvatting: Energy Vault verzekert zich van toetreding tot Zwitserse markt met getekende B-VAULT™-implementatiecontracten voor projecten van Schindler en Energie Wettingen, lancering van FlexGrid-product voor stedelijke en nutstoepassingen

WESTLAKE VILLAGE, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ('Energy Vault' of het 'bedrijf'), een wereldleider op het gebied van grootschalige energieopslagoplossingen, heeft vandaag de officiële toetreding tot de Zwitserse markt aangekondigd met de lancering van FlexGrid. FlexGrid is een product dat is ontworpen voor C&I-klanten en is gebaseerd op een nieuwe configuratie van het B-VAULT-batterij-energieopslagsysteem (BESS)-platform dat is ontworpen voor industriële...

Samenvatting: Energy Vault en het Turkse Astor Enerji lanceren een wereldwijde strategische samenwerking met BESS-implementaties voor in totaal 2 GWh en 1 GW aan transformatoraankopen van Astor Enerji

WESTLAKE VILLAGE, Calif. & ISTANBUL--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV), een wereldleider in energieopslagoplossingen op netniveau, en Astor Enerji (BIST: ASTOR), een toonaangevende wereldwijde fabrikant van hoogwaardige vermogenstransformatoren en hoogspanningsapparatuur, hebben vandaag de ondertekening aangekondigd van een wereldwijde strategische overeenkomst om de wereldwijde toeleveringsketens voor batterij-energieopslagsystemen (BESS) te versterken en de implementat...
Back to Newsroom