Uniswap Labs en Securitize werken samen om liquiditeitsopties te ontsluiten voor BlackRock’s BUIDL

NEW YORK & MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Uniswap Labs, leider in DeFi (gedecentraliseerde financiering), en Securitize, leider in getokeniseerde RWA's (real-world assets), kondigden vandaag een strategische integratie aan om BUIDL-aandelen (BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund) beschikbaar te maken voor verhandeling via UniswapX-technologie. Deze integratie maakt onchain verhandeling van BUIDL mogelijk, waarbij nieuwe liquiditeitsopties voor houders van BUIDL worden ontsloten, maar ook een belangrijke stap wordt gezet om de kloof tussen traditionele financiering en DeFi te overbruggen.

“Onze missie bij Labs is eenvoudig: het uitwisselen van waarde goedkoper, sneller en toegankelijker maken,” verklaart Hayden Adams, oprichter en CEP van Uniswap Labs. “Het activeren van BUIDL op UniswapX met BlackRock en Securitize geeft onze missie een boost door efficiënte markten, betere liquiditeit en snellere afwikkeling te creëren. Ik ben enthousiast om te zien wat we samen tot stand kunnen brengen.”

Securitize Markets zullen het verhandelen vergemakkelijken voor elke BUIDL-investeerder die ervoor kiest om te participeren via het RFQ-framework van UniswapX. Het geautomatiseerde systeem stelt deelnemers in staat om de meest competitieve quote te identificeren uit een ecosysteem van martkdeelnemers op de whitelist die bekend staan als subscribers (waaronder Flowdesk, Tokka Labs en Wintermute), en wikkelt het verhandelen onchain automatisch af via onveranderlijke smart contracten. Alle investeerders die van de capaciteit gebruik maken, zijn via Securitize vooraf gekwalificeerd en op de whitelist geplaatst.

"Dit is de ontsluiting waar we naartoe hebben gewerkt: het vertrouwen en gereglementeerde standaarden van traditionele financiering op de snelheid en openheid brengen waarvoor DeFi bekend staat," aldus Carlos Domingo, CEO van Securitize. "Voor de eerste keer hebben instellingen en investeerders van de whitelist toegang tot technologie van een leider in de wereld van gedecentraliseerde financiering om getokeniseerde RWA's (real-world assets) zoals BUIDL met zelfbeheer te verhandelen."

Met deze integratie van UniswapX en Securitize hebben investeerders nu de optie om 24/7, 365 dagen per jaar toegang te hebben tot beschikbare quotes in de markt om BUIDL bilateraal te swappen met beschikbare subscribers van de whitelist.

“Deze samenwerking met Uniswap Labs samen met Securitize is een opmerkelijke stap in de convergentie van getokeniseerde activa met gedecentraliseerde financiering. De integratie van BUIDL in UniswapX markeert een grote sprong vooruit in de interoperabiliteit van getokeniseerde USD-rentende fondsen met stablecoins,” verklaart Robert Mitchnick, Global Head of Digital Assets van BlackRock.

BlackRock heeft eveneens een strategische investering gedaan in het Uniswap-ecosysteem.

Bekendmaking

Houders van BUIDL zijn de enige die zelf volledig verantwoordelijk zijn voor het nemen van hun eigen beslissing om op UniswapX te verhandelen en doen dat op eigen risico. Houders van BUIDL dienen de bekendmaking 'BUIDL Offering Memorandum' met betrekking tot UniswapX te raadplegen voordat zij beslissen om in BUIDL-aandelen met UniswapX via Securitize te verhandelen. Uniswap Labs en Securitize zijn externe serviceproviders (derden) in verband met BUIDL. BlackRock geeft geen advies voor investeringen en beveelt houders van BUIDL niet aan dat zij UniswapX zouden moeten gebruiken, en BlackRock geeft geen garanties over de resultaten die hiermee zullen worden verkregen, noch over de beschikbaarheid of de prestaties van UniswapX, of liquiditeit en prijsbepaling erop. In overeenstemming met haar eigen doelstellingen, heeft BlackRock een investering in het Uniswap-ecosysteem gedaan. Elke bestaande investering door BlackRock kan op om het even welk ogenblik worden stopgezet, in overeenstemming met de eigen doelstellingen van BlackRock, en in verband waarmee BlackRock en haar filialen geen verplichting ondernemen om hiervan kennisgeving van om het even welke aard aan om het even wie te verstrekken. BlackRock en haar filialen doen geen aanbevelingen voor een investering, geen bekrachtiging, geen promotie, geen advies en geen verzoek hiertoe, noch enige voorstellingen van om het even welke aard met betrekking tot het Uniswap-ecosysteem of protocol, Uniswap Labs, Uniswap Foundation, Uniswap DUNI, en/of UNI tokens voor (of van) om het even welke persoon en dragen geen verantwoordelijkheid of plicht, en wijzen elke vorm van aansprakelijkheid af ten overstaan van om het even welke persoon in verband daarmee.

Over Uniswap Labs:

Uniswap Labs is een van de belangrijkste bijdragers aan het Uniswap Protocol – ’s werelds grootste DEX, die meer dan $4 biljoen aan volume heeft verwerkt. Uniswap Labs bouwt ook producten die gebruikers helpen toegang te hebben tot het protocol, waaronder de Uniswap Web App, Wallet en Trading API. Verder is Uniswap Labs de technische hoofdprovider voor Unichain, een op DeFi gebaseerde Ethereum Layer 2 ontworpen als thuisbasis voor liquiditeit in verschillende chains.

Over Securitize:

Securitize, wereldleider in getokeniseerde RWA's (real-world assets) met meer dan $4 miljard vermogen onder beheer (november 2025), brengt de wereld onchain via getokeniseerde fondsen in partnerschap met activabeheerders van topniveau, zoals Apollo, BlackRock, BNY, Hamilton Lane, KKR, VanEck en vele anderen. In de V.S. is Securitize actief als een SEC-geregistreerde broker dealer, een SEC-geregistreerde transfer agent, fondsenbeheerder en operator van een SEC-gereguleerde ATS (Alternative Trading System). In Europa is Securitize volledig vergund als een beleggingsonderneming en een TSS (Trading & Settlement System) onder het EU DLT Pilot Regime, waarmee dit de enige maatschappij is die vergund is om gereglementeerde digital-securities infrastructuur zowel in de V.S. als in de EU te exploiteren. Securitize werd ook erkend als een 2025 Forbes Top 50 Fintech-bedrijf.

Ga voor meer informatie naar:

Website | X/Twitter | LinkedIn

Over BlackRock:

BlackRock stelt zich tot doel om steeds meer mensen te helpen financieel welzijn te ervaren. Als vertrouwenspersoon voor onze klanten en toonaangevende aanbieder van financiële technologie, helpen we miljoenen mensen een spaarpotje samen te stellen dat hen in hun leven van nut zal zijn door inversteren makkelijker en betaalbaarder te maken. Voor meer informatie over BlackRock gaat u naar www.blackrock.com/corporate

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.