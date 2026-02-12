Uniswap Labs et Securitize collaborent pour générer des options de liquidité pour le fonds BUIDL de BlackRock

NEW YORK et MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Uniswap Labs, le chef de file de la finance décentralisée, et Securitize, leader de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA), annoncent aujourd'hui une intégration stratégique pour rendre les actions du BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) disponibles à la négociation via la technologie UniswapX. Cette intégration permettra le trading onchain de BUIDL, à la fois en générant de nouvelles options de liquidité pour les détenteurs de BUIDL, et en marquant une étape importante dans la réduction de l'écart entre la finance traditionnelle et DeFi.

« Notre mission chez Labs est simple : rendre la négociation de valeur moins chère, plus rapide et plus accessible », déclare Hayden Adams, fondateur et CEO d'Uniswap Labs. « L’activation de BUIDL sur UniswapX avec BlackRock et Securitize renforce notre mission en créant des marchés efficaces, une meilleure liquidité et un règlement plus rapide. Je me réjouis à la perspective de voir ce que nous construirons ensemble. »

Securitize Markets facilitera le trading pour chaque investisseur BUIDL qui choisit de participer par l’intermédiaire du cadre des RFQ d’UniswapX. Le système automatisé permet aux participants d'identifier le devis le plus compétitif d'un écosystème de participants du marché sur liste blanche connus sous le nom d'abonnés (y compris Flowdesk, Tokka Labs et Wintermute), et règle l'opération atomiquement onchain par le biais de contrats intelligents immuables. Tous les investisseurs utilisant cette capacité sont préqualifiés et inscrits sur une liste blanche via Securitize.

« C’est la collaboration sur laquelle nous avons travaillée, pour apporter la confiance et les normes réglementaires de la finance traditionnelle avec la vitesse et l'ouverture pour lesquelles la finance décentralisée est reconnue », déclare Carlos Domingo, CEO de Securitize. « Pour la première fois, les institutions et les investisseurs figurant sur la liste blanche peuvent accéder à la technologie d'un chef de file dans le domaine de la finance décentralisée pour négocier des actifs du monde réel tokenisés tels que BUIDL en auto-garde. »

Grâce à cette intégration d'UniswapX et de Securitize, les investisseurs ont désormais la possibilité d'accéder aux cotations disponibles sur le marché pour négocier le BUIDL bilatéralement avec des abonnés inscrits sur liste blanche disponibles 24/7, 365 jours par an.

« Cette collaboration avec Uniswap Labs aux côtés de Securitize constitue une étape notable dans la convergence des actifs tokenisés avec la finance décentralisée. L’intégration de BUIDL dans UniswapX marque un bond en avant majeur dans l’interopérabilité des fonds à rendement en USD tokenisés avec les stablecoins », déclare Robert Mitchnick, responsable mondial des actifs numériques chez BlackRock.

BlackRock a également réalisé un investissement stratégique au sein de l'écosystème Uniswap.

Divulgation

Les détenteurs de BUIDL sont seuls responsables de prendre leur propre décision de négocier sur UniswapX et le font à leurs propres risques. Les détenteurs de BUIDL sont invités à examiner la divulgation du mémorandum d'offre de BUIDL concernant UniswapX avant de prendre la décision d'effectuer des transactions sur des actions BUIDL par l'intermédiaire d'UniswapX via Securitize. Uniswap Labs et Securitize sont des prestataires de services tiers en relation avec BUIDL. BlackRock ne fournit pas de conseils d'investissement ni ne recommande aux détenteurs de BUIDL d'utiliser UniswapX, et BlackRock ne donne aucune garantie quant aux résultats qui seront obtenus, à la disponibilité ou aux performances d'UniswapX, ou à la liquidité et aux prix y afférents. BlackRock, conformément à ses propres objectifs, a réalisé un investissement au sein de l'écosystème Uniswap. Tout investissement existant de BlackRock peut être interrompu à tout moment, conformément aux propres objectifs de BlackRock, et dans le cadre duquel BlackRock et ses sociétés affiliées ne s’engagent à fournir un préavis d’aucune sorte. BlackRock et ses sociétés affiliées ne recommandent pas, n'approuvent pas, ne promeuvent pas, ne fournissent pas de conseils ou ne sollicitent pas d'investissement en rapport avec, ou ne font aucune représentation de quelque nature que ce soit concernant l'écosystème ou le protocole Uniswap, Uniswap Labs, Uniswap Foundation, Uniswap DUNI, et/ou les tokens UNI à (ou de) toute personne et n'ont aucune responsabilité ou devoir, et déclinent toute responsabilité, à toute personne en relation avec celui-ci.

À propos d'Uniswap Labs :

Uniswap Labs est l’un des principaux contributeurs au protocole Uniswap, le plus grand DEX au monde, qui a déjà traité plus de 4 000 milliards de dollars en volume. Uniswap Labs construit également des produits qui aident les utilisateurs à accéder au protocole, y compris l'application Web, le portefeuille et l'API de trading Uniswap. En outre, Uniswap Labs est le principal fournisseur technique d'Unichain, une couche Ethereum 2 native de la DeFi conçue pour être le point d'origine de la liquidité sur l'ensemble des chaînes.

À propos de Securitize :

Securitize, le chef de file mondial de la tokenisation d’actifs du monde réel gérant plus de quatre milliards de dollars d'actifs (novembre 2025), met onchain le monde entier grâce à des fonds tokenisés en partenariat avec des gestionnaires d’actifs de premier plan, tels qu’Apollo, BlackRock, BNY, Hamilton Lane, KKR, VanEck et d’autres. Aux États-Unis, Securitize opère en tant que courtier enregistré auprès de la SEC, agent de transfert enregistré auprès de la SEC, administrateur de fonds et opérateur d'un système de négociation alternatif réglementé par la SEC (ATS). En Europe, Securitize est homologué en tant qu'entreprise d'investissement et système de trading et de règlement (TSS) dans le cadre du régime pilote DLT de l'UE, ce qui en fait la seule société autorisée à exploiter une infrastructure de valeurs mobilières numériques réglementée aux États-Unis et dans l'UE. Securitize a également été reconnue comme une société Forbes Top 50 Fintech 2025.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter :

À propos de BlackRock :

L’objectif de BlackRock est d’aider de plus en plus de personnes à faire l’expérience du bien-être financier. En tant que fiduciaire de nos clients et fournisseur de technologie financière de premier plan, nous aidons des millions de personnes à réaliser des économies qui les servent tout au long de leur vie en rendant l'investissement plus facile et plus abordable. Pour plus d'informations sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate

