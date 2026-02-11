Vonage y C3 AI se asocian para ofrecer una solución de servicios de campo con IA agéntica y preparada para redes de plantillas itinerantes

HOLMDEL, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, parte de Ericsson (NASDAQ: ERIC), acaba de anunciar una colaboración estratégica con C3 AI (NYSE: AI), proveedor líder de software de aplicaciones de IA empresarial, con el objetivo de presentar C3 AI Field Services, un módulo de la suite de productos C3 AI Asset Performance Suite integrado con las API de Vonage. Este módulo, basado en inteligencia artificial, combina las sobresalientes capacidades de inteligencia artificial empresarial de C3 AI con las API de comunicaciones (voz y vídeo) y las API de red (calidad bajo demanda y verificación) vanguardistas de Vonage, con la finalidad de ofrecer un rendimiento, una fiabilidad y una experiencia superiores para las operaciones de campo de las empresas móviles.

