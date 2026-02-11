-

Vonage y C3 AI se asocian para ofrecer una solución de servicios de campo con IA agéntica y preparada para redes de plantillas itinerantes

Diseñada para operaciones de campo de misión crítica, la solución conjunta aúna la IA autónoma y asistida con las comunicaciones y las API de red de Vonage para dar servicio a aquellos empleados que trabajan fuera de los límites de la empresa

HOLMDEL, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, parte de Ericsson (NASDAQ: ERIC), acaba de anunciar una colaboración estratégica con C3 AI (NYSE: AI), proveedor líder de software de aplicaciones de IA empresarial, con el objetivo de presentar C3 AI Field Services, un módulo de la suite de productos C3 AI Asset Performance Suite integrado con las API de Vonage. Este módulo, basado en inteligencia artificial, combina las sobresalientes capacidades de inteligencia artificial empresarial de C3 AI con las API de comunicaciones (voz y vídeo) y las API de red (calidad bajo demanda y verificación) vanguardistas de Vonage, con la finalidad de ofrecer un rendimiento, una fiabilidad y una experiencia superiores para las operaciones de campo de las empresas móviles.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Contacto: press@vonage.com

Industry:

Vonage

NASDAQ:ERIC
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Contacto: press@vonage.com

More News From Vonage

Resumen: Las Network APIs de Vonage allanan el camino para que Freenow by Lyft impulse la innovación en la movilidad urbana

HOLMDEL, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, parte de Ericsson, y Freenow by Lyft, una de las principales aplicaciones europeas de taxi y multimovilidad, han dado un nuevo paso en su colaboración con el lanzamiento de la API de autenticación silenciosa de Vonage para clientes de Estados Unidos. Las Network APIs de Vonage permiten a Freenow by Lyft acceder a datos e información de la red en tiempo real, contribuyendo a prevenir el fraude mediante una verificación rápida y segura de los usuari...

Aduna, Deutsche Telekom, mBank y Vonage unen fuerzas en el World Banking Forum para presentar el futuro de la seguridad bancaria

HOLMDEL, Nueva Jersey--(BUSINESS WIRE)--Vonage, parte de Ericsson (NASDAQ: ERIC), ha anunciado hoy que, junto con líderes de Aduna, Deutsche Telekom, y mBank , participará en el World Banking Forumen Atenas. El evento reúne a altos directivos bancarios y líderes tecnológicos de todo el mundo con el fin de mejorar la banca moderna a través de la innovación tecnológica y la transformación digital. El aumento de los fraudes se ha producido debido al incremento del uso de los canales digitales para...

Vonage contribuye a que el Chatbot de Inteligencia Artificial del Gobierno de España proporcione información oficial y actualizada sobre el COVID - 19

HOLMDEL, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Sngular, proveedor de soluciones tecnológicas con sede en Madrid, y expertos en inteligencia artificial del Gobierno de España han desarrollado el asistente conversacional, Hispabot-COVID19. para reducir el número de llamadas al Sistema Nacional de Salud de España durante la crisis producida por el COVID-19 y ofrecer información oficial y actualizada sobre el virus a la ciudadanía. En su diseño se ha utilizado inteligencia artificial y tecnología programable de V...
Back to Newsroom