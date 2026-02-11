Corpay Cross-Border renueva su alianza exclusiva con LIV Golf

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), líder global en pagos corporativos, anunció hoy que su unidad de negocios Cross-Border celebró un acuerdo plurianual para extender su exitosa y exclusiva colaboración con LIV Golf, en calidad de proveedor oficial de soluciones corporativas de cambio de divisas (FX).

Desde 2024, Corpay Cross-Border brinda a LIV Golf una amplia gama de soluciones corporativas para pagos en moneda extranjera. Con esta extensión plurianual, la Liga seguirá contando con las soluciones de gestión del riesgo cambiario de Corpay y con su reconocida plataforma global de pagos.

“Durante las últimas dos temporadas, hemos tenido el privilegio de desempeñarnos como proveedor oficial corporativo de FX de LIV Golf”, afirmó Brad Loder, director de Marketing de Corpay Cross-Border Solutions. “Valoramos profundamente la confianza que los equipos de Finanzas y Alianzas de la Liga han depositado en nosotros y celebramos la renovación de esta asociación por varios años. Nuestro equipo seguirá acompañando a LIV Golf en la gestión de sus operaciones de FX y pagos transfronterizos, en el contexto de la expansión global de la Liga y del crecimiento del golf a escala mundial”.

“Con el inicio de su temporada más ambiciosa hasta la fecha, la complejidad de nuestras operaciones internacionales exige un alto nivel de precisión en los pagos financieros”, señaló Chad Biggs, vicepresidente ejecutivo y director de Alianzas Globales. “La extensión de nuestro acuerdo con Corpay y la integración continua de sus soluciones de FX son fundamentales para sostener nuestro crecimiento, ya que los pagos transfronterizos confiables resultan clave para respaldar el calendario internacional de LIV Golf y a su audiencia global. Esta alianza nos permite contar con un socio de confianza en nuestra tarea de acercar el golf a nuevos públicos y mercados en todo el mundo, y esperamos continuar trabajando con Corpay durante muchos años más”.

Acerca de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) es una empresa global de pagos corporativos que forma parte del índice S&P 500 y que ayuda a empresas y consumidores a gestionar y pagar sus gastos de manera simple, eficiente y controlada. A través de su portafolio de soluciones modernas, Corpay permite optimizar la administración de gastos relacionados con vehículos (como combustible y estacionamiento), viaje (por ejemplo, reservas de hotel) y cuentas por pagar (como la gestión de proveedores), lo que se traduce en ahorro de tiempo y una reducción del gasto total para sus clientes. Corpay Cross-Border agrupa a distintas entidades legales propiedad de Corpay, Inc. y operadas por la empresa.

Corpay – Pagos simples, sin complicaciones. Para más información, visite www.corpay.com.

Acerca de LIV Golf

En su cuarta temporada, la Liga LIV Golf cuenta con 13 equipos que compiten por los títulos individuales y por equipos en algunos de los campos de golf más prestigiosos del mundo. Como la primera liga de golf de alcance global, LIV Golf impulsa una innovación constante para establecer un nuevo estándar en el deporte y redefinir la experiencia de los aficionados a través de la música, la cultura y el entretenimiento, a la vez que fomenta el crecimiento del golf entre una nueva generación de jugadores y fanáticos en todo el mundo. Con sedes en Nueva York y Londres, la Liga organiza eventos en ciudades de Asia, Australia, Europa, Medio Oriente, América del Norte y África, con transmisiones que alcanzan a casi 900 millones de hogares en más de 200 mercados y territorios en todo el mundo. LIV Golf fue concebida para expandir el golf a escala global, atraer nuevas audiencias, generar valor dentro del ecosistema del deporte y potenciar su impacto social más allá del campo de juego, a través de sus iniciativas de impacto y sostenibilidad.

En 2022, LIV Golf lanzó The International Series, una serie de 10 eventos de primer nivel en destinos de clase mundial. Auspiciados por el Asian Tour, estos torneos ofrecen una vía de acceso para golfistas profesionales y amateurs destacados de todo el mundo a la Liga LIV Golf y a los Majors.

*En este documento, “Corpay” se refiere principalmente a la División Cross-Border de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border. La lista completa de las empresas que integran Corpay Cross-Border está disponible en https://www.corpay.com/compliance.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.