Uniswap Labs与Securitize合作为贝莱德的BUIDL解锁流动性选项

纽约及迈阿密--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 去中心化金融的领先公司Uniswap Labs与现实世界资产（RWA）代币化的领先公司Securitize今天宣布实施一项战略集成，让投资者能够通过UniswapX技术交易贝莱德（BlackRock）美元机构数字流动性基金（BUIDL）的份额。这一集成将有利于BUIDL交易的上链，不仅可为BUIDL持有者解锁新的流动性选项，同时也标志着弥合传统金融与去中心化金融之间鸿沟的重要一步。

“Labs的使命非常简单：让价值交换更便宜、更快速、更方便”，Uniswap Labs创始人兼首席执行官Hayden Adams指出。“通过联合贝莱德和Securitize在UniswapX上支持BUIDL，创造了高效的市场、更好的流动性和更快的结算速度，从而加速我们使命的实现。我很高兴看到我们三方合作建成的东西。”

对于所有通过UniswapX的RFQ框架选择参与的BUIDL投资者，都将通过Securitize Markets完成交易。借助这一自动化的系统，参与者可从称为订阅用户的白名单市场参与者（包括Flowdesk、Tokka Labs和Wintermute）所组成生态系统中识别最具竞争力的报价，然后通过不可变的智能合约在链上进行交易的原子结算。所有利用此功能的投资者都需要通过Securitize完成资格预审并列入白名单。

“这将解锁我们一直以来努力的方向：将传统金融的信任和监管标准与去中心化金融著称的速度和开放性相结合”，Securitize首席执行官Carlos Domingo表示。“有史以来第一次，机构和白名单投资者可以利用去中心化金融领域的领先公司的技术，在自行托管的方式下进行BUIDL等代币化现实世界资产的交易。”

借助UniswapX与Securitize的这一集成，投资者现在可以利用整个市场的可用报价，来与可交易的白名单订阅用户进行BUIDL双边互换，并且全年365天，每周7天，每天24小时无休。

“与Uniswap Labs和Securitize的这一合作，是代币化资产与去中心化金融相融合的重要一步。将BUIDL集成到UniswapX中，标志着代币化美元收益率基金与稳定比之间互操作性的一次重大飞跃”，贝莱德数字资产全球主管Robert Mitchnick表示。

贝莱德在Uniswap生态系统中也进行了一项战略投资。

披露

BUIDL持有人对其自行在UniswapX上交易的决策全权负责并自担风险。BUIDL持有人决定在UniswapX上通过Securitize交易BUIDL份额前，应查阅《BUIDL发行备忘录》中有关UniswapX的披露信息。对BUIDL而言，Uniswap Labs和Securitize属于第三方服务提供方。贝莱德并未提供投资建议，亦未推荐BUIDL持有人使用UniswapX，并且贝莱德未就因此将取得的结果、UniswapX的可用性或性能或其上的流动性和定价作出任何保证。贝莱德根据其自身的目标，已在Uniswap生态系统中进行了一项投资。贝莱德作出的任何现有投资均可能随时根据贝莱德自身的目标停止，并且对此贝莱德及其关联公司没有义务向任何人提供任何种类的通知。贝莱德及其关联公司未就Uniswap生态系统或协议、Uniswap Labs、Uniswap Foundation、Uniswap DUNI和/或UNI代币，向（或从）任何人进行推荐或推广、表示认可、提供意见或招揽投资或作出任何种类的任何陈述，在此方面亦不对任何人承担人任何责任或义务，并排除任何及所有责任。

关于Uniswap Labs：

Uniswap Labs是Uniswap协议（Uniswap Protocol）的核心贡献者，后者是全世界最大的DEX，已处理超过4万亿美元的交易。Uniswap Labs还构建了各种产品来帮助用户访问该协议，包括Uniswap Web App、钱包和交易API。此外，Uniswap Labs也是Unichain（一种去中心化原生以太坊二层网络）的主要技术提供方，旨在成为跨链流动性的中心。

关于Securitize：

Securitize是全世界领先的现实世界资产代币化公司，管理资产规模超过40亿美元（截至2025年11月），通过与顶级资产管理机构（例如Apollo、贝莱德、BNY、Hamilton Lane、KKR、VanEck 等）合作成立代币化基金来实现世界的上链。在美国，Securitize作为一家在美国证券交易委员会注册的经纪交易商、在美国证券交易委员会注册的过户代理人、基金行政管理人和美国证券交易委员会监管另类交易系统（ATS）运营商经营。在欧洲，Securitize是一家获得完全授权的投资公司以及依据欧盟DLT试点计划的交易与结算系统（TSS），使其成为获准同时在美国和欧盟经营受监管数字证券基础设施的公司。Securitize还入选为2025年《福布斯》金融科技50强公司。

关于贝莱德：

贝莱德（BlackRock）以帮助更多人体验金融幸福为宗旨。作为客户信赖的受托机构以及领先的金融科技提供商，我们帮助数以百万计的人积累储蓄，通过让投资更方便、更经济，终身为他们提供更好的服务。有关贝莱德的更多信息，请访问www.blackrock.com/corporate

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。