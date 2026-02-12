Andersen Consulting udvider sin platform i Nordamerika med tilføjelsen af Kezber

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting styrker sine ydelser inden for forretningstransformation og cybersikkerhed med tilføjelsen af den canadisk-baserede samarbejdsvirksomhed Kezber.

Kezber blev stiftet i 1996 og specialiserer sig i at levere en komplet pakke af it-løsninger, herunder managed it-services, infrastruktursupport, cybersikkerhed, cloudtjenester, specialudviklet software, business intelligence og ai-tjenester samt automatisering af forretningsprocesser. Firmaet samarbejder med organisationer med henblij på at øge produktiviteten, modernisere deres teknologiske miljøer og udnytte datadrevne løsninger til at nå strategiske mål.

"Vores samarbejde med Andersen Consulting giver os mulighed for at inddrage hele vores pakke af software og it-tjenester i en bredere konsulentramme," udtaler Alan Kezber, administrerende direktør for Kezber. "Ved at integrere vores tekniske ekspertise med Andersen Consultings omfattende konsulentkompetencer kan vi tilbyde kunderne løsninger, der skaber driftsforbedringer og understøtter bæredygtig vækst."

"Kezbers stærke teknologiske ekspertise supplerer Andersen Consultings kompetencer perfekt," udtaler Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen. "Gennem dette samarbejde kan vi levere en komplet pakke af tjenester, der imødekommer både de strategiske og driftsmæssige behov hos vores klienter verden over."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der leverer en omfattende portefølje af ydelser inden for virksomhedsstrategi, forretnings-, teknologi- og ai-transformation samt humankapital-løsninger. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning i verdensklasse inden for skat, jura, værdiansættelse, global bevægelighed og rådgivning via en global platform med mere end 50.000 medarbejdere på verdensplan og tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulentløsninger gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer verden over.

