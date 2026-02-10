FPI Gulf s’installe comme locataire principal de MASARAT Mobility Park pour révolutionner la fabrication de pièces automobiles

RIYAD, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--Lors du PIF Private Sector Forum 2026, MASARAT Mobility Park a annoncé la signature d’un contrat de location à bail de développement avec Fortune Parts Industry Gulf (FPI Gulf), une coentreprise entre le groupe thaïlandais FPI Group et le partenaire local Fuel Autoparts Company. Cette étape constitue un progrès significatif dans le développement du parc et soutient la localisation de la fabrication automobile dans le Royaume, conformément à la Vision 2030.

Dans le cadre de cet accord, FPI Gulf, leader mondial en matière de services de fabrication automobile, établira une usine de pièces automobiles au sein de MASARAT Mobility Park, situé dans le King Salman Automotive Cluster à la Ville Economique du roi Abdallah, renforçant ainsi la position du parc comme destination pionnière en Arabie Saoudite pour les industries de l’automobile et de la mobilité.

L’installation se spécialisera dans la production et la distribution de composants automobiles en utilisant les technologies de moulage par injection plastique, de chromage et de peinture. Elle desservira à la fois les fabricants d’équipements d’origine (OEM) locaux et internationaux, contribuant ainsi à une chaîne d’approvisionnement automobile renforcée en Arabie Saoudite.

Commentant cette annonce, Tienie Ferreira, PDG de MASARAT Mobility Park, a déclaré : « Cet accord met en lumière la valeur stratégique de MASARAT Mobility Park en tant que destination spécialement dédiée à la fabrication automobile. L’accueil de FPI Gulf en tant que locataire principal renforce le rôle du parc en permettant la création d’un écosystème intégré réunissant la production, la logistique et les infrastructures industrielles en un seul lieu ».

Pour sa part, Sompol Tanadumrongsak, PDG de FPI Group et Président de la Thai Auto-Parts Manufacturing Association (TAPMA), a ajouté : « L’Arabie Saoudite représente un marché stratégique à forte croissance pour FPI Group, et notre collaboration avec MASARAT Mobility Park constitue une étape importante dans l’expansion de notre présence régionale. Le parc offre une plateforme bien connectée et prête à l’investissement, idéale pour établir des opérations de fabrication avancées pour desservir les marchés automobiles locaux et régionaux. Cette initiative reflète notre engagement à long terme envers le Royaume ainsi que notre soutien à la localisation et au développement des compétences ».

Cette étape renforce le rôle de MASARAT en tant que facilitateur majeur de la localisation automobile, soutenu par des capacités industrielles et logistiques intégrées, une infrastructure avancée, une connectivité multimodale et des incitations propres aux zones économiques spéciales. Ce partenariat souligne l’engagement du parc à attirer des acteurs industriels mondiaux et à accélérer le développement d’une chaîne de valeur automobile et de mobilité compétitive et localisée.

