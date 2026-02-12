Energy Vault与Crusoe宣布达成战略框架协议，部署Crusoe Spark模块化AI工厂机组以交付Crusoe Cloud云服务

加州西湖村和丹佛--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电网级储能解决方案基础设施领域的全球领导者Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”)与行业内首家垂直整合式AI基础设施提供商Crusoe今日宣布达成战略框架协议，将在Energy Vault位于德州斯奈德的技术中心分阶段部署Crusoe Spark模块化数据中心。首期项目的总负载规模可灵活扩容至25兆瓦(MW)，并将在Crusoe自主研发的Spark模块化AI工厂产品中运行。双方计划于2026年启动部署工作，助力Crusoe Cloud云服务扩充可用算力，包括其全新的托管推理(Managed Inference)服务，以满足客户需求。该举措是Crusoe Spark项目的重要拓展，印证了模块化AI推理算力的快速部署能力，也延续了Crusoe对创新型“能源优先”AI基础设施研发的坚定承诺。

根据这份多年期框架协议，Energy Vault将提供模块化的“能源配套型”基础设施，旨在实现高密度算力所需的电力和机械系统的快速、可重复部署。Energy Vault将负责部署Crusoe的Spark机组，首个部署点计划设于Energy Vault位于德州斯奈德的技术落地中心。Energy Vault与Crusoe将携手结合能源配套型场地优势和模块化部署模式，力争大幅缩短交付周期，并能随着客户需求的增长实现算力的规模化扩容。

AI基础设施市场的竞争核心正愈发聚焦于部署速度。随着算力需求激增，客户面临着诸多可能影响交付周期的制约因素，包括电力供应、电网并网周期、电力系统复杂度以及高密度算力的运营要求。Energy Vault采用Crusoe Spark模块化AI工厂打造的模块化“能源配套型”部署方案，结合其在标准化项目执行和数字化运营能力方面的成熟优势，能大幅缩短算力落地周期，同时为数据中心市场的客户保障高可靠性的服务。

Energy Vault首席执行官兼董事长Robert Piconi表示：“Crusoe的布局正契合明确的市场需求：客户需要兼具快速部署和高可靠性的可扩容算力。我们的角色是提供关键的能源基础设施根基——也就是‘能源配套型’基础设施，从而实现快速安装和稳定运行。这份协议是Energy Vault发展历程中的重要里程碑，我们借此在AI基础设施领域搭建起商业化平台，与我们的Asset Vault平台形成互补，同时将公司‘建设-自有-运营’的商业模式拓展至这一高速增长的全新领域。”

作为垂直整合式服务商，Crusoe自主设计并制造专有的Crusoe Spark机组，为市场提供标准化、高品质的AI基础设施，实现Crusoe Cloud云服务算力的模块化扩容。通过将这一模块化技术与Energy Vault在关键能源系统工程设计和运营方面的成熟能力相结合，双方能够满足Crusoe Cloud云服务对高可用电力和加快交付周期的双重需求。这一整合方案依托可复制的数字化管控系统和模块化基础设施，既能大幅缩短算力落地周期，又能保障对于企业级AI客户不可或缺的可靠性和可扩展性。

Crusoe联合创始人、总裁兼首席战略官Cully Cavness表示：“通过生产Spark机组并与Energy Vault才华横溢的团队展开合作，我们正进一步推进Crusoe的发展愿景，打造垂直整合、能源优先的AI基础设施。该项目印证了模块化AI工厂的多元应用潜力，例如分布式低延迟推理、本地部署、分组训练集群、数据主权部署等多个场景，还有更多潜在应用方向有待挖掘。我们也非常荣幸能与Energy Vault携手合作，双方都致力于通过精准的项目执行和技术创新，破解AI时代的电力制约难题。”

与Crusoe的此次战略合作有望进一步夯实Energy Vault以Asset Vault平台为支撑的“自有及运营”综合商业模式。随着今日公告的发布，Asset Vault平台的服务范围得到拓展，将通过长期的合约式“能源配套型”基础设施部署，切入AI基础设施市场。Energy Vault预计，AI基础设施部署业务将推动单位经济效益实现跨越式提升，受合约现金流、标准化且可复制的模块化设计，以及市场对可快速部署算力的旺盛需求驱动，该业务单兆瓦落地所带来的EBITDA较传统基础设施项目将大幅提升约10至20倍。随着部署工作的逐步推进，以及更多场地和客户的商业化落地，公司EBITDA的增长速度和规模都将迎来大幅提升。

关于Energy Vault

Energy Vault® 开发、部署和运营公用事业规模的储能解决方案，旨在改变世界可持续储能的方式。公司的全面产品组合包括自主研发的电池储能、重力储能和绿氢储能技术，支持多种客户用例，提供安全可靠的能源系统调度和优化服务。每种储能解决方案都由该公司与技术无关的能源管理系统软件和集成平台提供支持。Energy Vault的创新技术组合在行业内独具特色，可提供定制的短期、长期和多日/超长期储能解决方案，帮助公用事业公司、独立电力生产商和大型工业能源用户在保持电力可靠性的同时大幅降低平准化能源成本。自2024年以来，Energy Vault实施了“自有及运营”(Own & Operate)资产管理战略，旨在创造可预测、经常性且高利润率的收费收入流，助力公司在快速发展的储能资产基础设施市场中持续增长。如需了解更多信息，请访问 www.energyvault.com 。

关于Crusoe

作为AI工厂领域的标杆企业，Crusoe的使命是加速能源与智能的普惠发展。公司为AI基础设施提供可靠、可扩容、高性价比的能源优先解决方案。通过开发大规模能源资源、建设AI优化型数据中心、打造高性能AI云平台，Crusoe助力客户及合作伙伴更快构建未来。

前瞻性陈述

本新闻稿包含前瞻性陈述，这些陈述反映了公司当前对一系列事项的看法，包括公司的运营情况和财务表现（含未来收入和盈利能力预测）、根据OIC优先股承诺向Asset Vault拨付未来资金的可用性、Asset Vault资本部署时间表、Asset Vault的架构，以及Energy Vault可实现的每千瓦时成本。前瞻性陈述包括有关可能或假设的未来运营结果的信息，包括对我们的业务计划和战略的描述。这些陈述通常包含诸如“预期”、“期望”、“表明”、“计划”、“相信”、“打算”、“推测”、“预测”、“估计”、“目标”、“预计”、“应该”、“可能”、“将会”、“也许”、“或许”和“将”等词语以及其他类似表达。我们基于当前的预期、计划和假设做出这些前瞻性陈述或预测，这些预期、计划和假设是根据我们在行业中的经验、对历史趋势的看法、当前状况、预期未来发展以及我们认为在当时情况下适当的其他因素做出的。这些前瞻性陈述基于我们对未来业绩的信念、假设和预期，并考虑了我们目前可获得的信息。这些前瞻性陈述只是基于我们目前对未来事件的预期和预测做出的预测，涉及重大风险和不确定性，可能导致我们的实际结果、活动水平、业绩或成就与前瞻性陈述中明示或暗示的结果、活动水平、业绩或成就存在重大差异，包括未能签署最终协议或满足后续资金拨付条件、我们的战略变化、扩张计划、客户机会、未来运营、未来财务状况、估计收入和损失、预计成本、前景和计划；我们的合同签署、订单、积压订单、许可证获批时间以及已开发的项目储备情况的不确定性，这些都与未来的收入相关；无法保证非约束性意向书和其他意向表示能够转化为具有约束力的订单或销售；我们的产品存在缺陷或被指称存在缺陷或者发生其他故障的可能性；我们的商业模式和增长战略的实施、市场接受度和成功；我们发展和维护品牌和声誉的能力；与我们的业务、竞争对手和行业相关的进展和预测；我们的供应商及时提供构建我们的储能系统所需的组件或原材料的能力；健康流行病对我们业务的影响以及我们可能采取的应对措施；我们对获得和维持知识产权保护以及不侵犯他人权利的能力的预期；关于我们将根据《JOBS法案》成为新兴成长型公司的时间的预期；我们未来的资本需求以及现金来源和用途；我们业务的国际性质以及战争或其他敌对行动对我们业务和全球市场的影响；我们为运营和未来增长获得资金的能力；我们的业务、扩张计划和机会以及我们于2025年4月1日向美国证券交易委员会(SEC)提交的截至2024年12月31日年度的Form 10-K年度报告中“风险因素”标题下讨论的其他重要因素。该报告可通过SEC的网站www.sec.gov获取。这些因素可能会在我们不时提交给SEC的其他文件中进行更新。新的风险会不时出现，我们的管理层无法预测所有风险，也无法评估所有因素对我们业务的影响或任何因素或因素组合可能导致实际结果与我们可能做出的任何前瞻性陈述中包含的结果存在重大差异的程度。我们在本新闻稿中做出的任何前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，并受本新闻稿中包含的警示声明的明确限制。除非适用法律可能要求，否则我们不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。您不应过分依赖我们的前瞻性陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。