INNIO 、VoltaGridから1.5GWのビハインド・ザ・メーター発電設備を追加受注

イェンバッハ（オーストリア）＆ヒューストン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- INNIOグループは、VoltaGridから1.5ギガワット（GW）規模の大型発注を受けたことを発表しました。これにより、AIおよび高性能コンピューティングインフラ向けのビハインド・ザ・メーター（オンサイト）発電に関する両社の提携が強化されます。

この契約では、INNIOはJ624型およびJ620型シリーズのJenbacherガスエンジンを合計300台供給する予定です。J624シリーズは、VoltaGrid独自のQPac™プラットフォームに統合されます。これらのエンジンは25メガワット（MW）のユニットにパッケージ化されており、米国全土のデータセンター顧客への迅速かつスケーラブルな導入が可能になります。納入は2028年まで続く予定です。

INNIOグループの社長兼CEOであるオラフ・バーリエンは、「この重要な受注は、INNIOの技術力と、AIの成長を促進するという当社のコミットメントを改めて示すもので、当社がエネルギーインフラの進化に貢献する中で、VoltaGridとの提携を深められることを誇りに思います」と述べています。

VoltaGridのCEOであるネイサン・オーは、「これは、AI時代のエネルギーバックボーン構築における大きな一歩と言えます。当社はINNIOと協力し、高速応答を可能にし、バッテリーを不要とするスケーラブルなグリッドグレードのソリューションを提供します。この提携により、次世代データセンターに必要な速度、信頼性、そして持続可能性が実現します」と述べています。

INNIOとVoltaGridが共同開発したこのソリューションは、AIによるワークロード向けのデータセンターの導入とグラフィックス・プロセッシング・ユニット（GPU）の活用をサポートするように設計されています。INNIOのJenbacherテクノロジーを採用した統合型プラットフォームは、単一システム内でプライム、バックアップ、およびピーキング電力を提供し、運用の柔軟性を提供します。このシステムは、高い周囲温度でもフルパワーと効率を維持し、AIコンピューティング環境に特有の非常に不安定な負荷変動に対応できる優れた過渡パフォーマンスを備えています。

今回の提携により、VoltaGridのパワーパック ユニットと、INNIOのテクノロジーを搭載した大規模ポータブル データセンター電力システムの統合が可能になります。

INNIOグループについて

INNIOグループは、産業界や地域社会が持続可能なエネルギーを今すぐ実用化できるよう支援する、エネルギーソリューションおよびサービスのリーディングプロバイダーです。イェンバッハ（Jenbacher）およびワーケシャ（Waukesha）の製品ブランドと、AIを活用したデジタルプラットフォーム「myplant」を通じて、データセンター向け電力インフラ、分散型発電、圧縮用途における革新的なソリューションを提供しています。柔軟性・拡張性・耐障害性に優れたエネルギーソリューションとサービスにより、INNIOグループはエネルギー・バリューチェーン全体にわたるエネルギー転換を推進し、電力網が利用できない環境でも安定した電力供給を確保します。

詳細は、INNIO グループのウェブサイト（innio.com）をご覧いただくか、XおよびLinkedInでフォローしてください。

INNIO、Jenbacher、Waukesha、およびmyplantは、欧州連合、米国、およびその他の国におけるINNIOグループまたはその子会社の商標または登録商標です。INNIOグループの商標一覧については、innio.com/trademarksをご覧ください。その他の商標および会社名は、それぞれの所有者に帰属します。

VoltaGrid

VoltaGridは、米国を拠点とするクリーンエネルギー分野のイノベーターです。データセンター、産業施設、電力系統の耐障害性向上に向け、超応答性かつ低排出の天然ガス発電ソリューションを提供しています。同社独自のプラットフォームは、業界最高水準の性能とモジュラー方式による拡張性を兼ね備えており、次世代エネルギーインフラの構築において最適なパートナーとなっています。

