Uniswap Labs und Securitize arbeiten zusammen, um Liquiditätsoptionen für BlackRocks BUIDL zu erschließen

NEW YORK UND MIAMI--(BUSINESS WIRE)--Uniswap Labs, der Marktführer im Bereich dezentrale Finanzen, und Securitize, der Marktführer im Bereich der Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWAs), gaben heute eine strategische Integration bekannt, um Anteile des BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) über die UniswapX-Technologie handelbar zu machen. Diese Integration ermöglicht den On-Chain-Handel mit BUIDL, wodurch BUIDL-Inhabern neue Liquiditätsoptionen eröffnet werden und ein bedeutender Schritt zur Überbrückung der Kluft zwischen traditioneller Finanzwirtschaft und DeFi getan wird.

„Unsere Mission bei Labs ist einfach: den Austausch von Werten kostengünstiger, schneller und zugänglicher zu gestalten“, erklärte Hayden Adams, Gründer und CEO von Uniswap Labs. „Die Aktivierung von BUIDL auf UniswapX mit BlackRock und Securitize unterstützt unsere Mission durch die Schaffung effizienter Märkte, besserer Liquidität und schnellerer Abwicklung. Ich freue mich darauf, zu sehen, was wir gemeinsam aufbauen werden.“

Securitize Markets wird den Handel für alle BUIDL-Investoren erleichtern, die sich für eine Teilnahme über das RFQ-Framework von UniswapX entscheiden. Das automatisierte System ermöglicht es den Teilnehmern, das wettbewerbsfähigste Angebot aus einem Ökosystem von Marktteilnehmern zu identifizieren, die auf einer Whitelist stehen und als Abonnenten bezeichnet werden (darunter Flowdesk, Tokka Labs und Wintermute). Anschließend wird der Handel atomar über unveränderliche Smart Contracts in der Blockchain abgewickelt. Alle Investoren, die diese Funktion nutzen, werden von Securitize vorab geprüft und auf eine Whitelist gesetzt.

„Dies ist das Ziel, auf das wir hingearbeitet haben: das Vertrauen und die regulatorischen Standards der traditionellen Finanzwelt mit der Geschwindigkeit und Offenheit zu verbinden, für die DeFi bekannt ist“, erklärte Carlos Domingo, CEO von Securitize. „Zum ersten Mal können Institutionen und auf der Whitelist stehende Investoren auf die Technologie eines führenden Anbieters im Bereich der dezentralen Finanzen zugreifen, um tokenisierte reale Vermögenswerte wie BUIDL mit Selbstverwahrung zu handeln.“

Durch die Integration von UniswapX und Securitize haben Anleger nun die Möglichkeit, rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr auf verfügbare Kurse auf dem gesamten Markt zuzugreifen, um BUIDL bilateral mit verfügbaren, auf der Whitelist stehenden Abonnenten zu tauschen.

„Diese Zusammenarbeit mit Uniswap Labs und Securitize ist ein bedeutender Schritt in Richtung der Konvergenz von tokenisierten Vermögenswerten und dezentraler Finanzierung. Die Integration von BUIDL in UniswapX stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Interoperabilität von tokenisierten USD-Renditefonds mit Stablecoins dar“, erklärte Robert Mitchnick, Global Head of Digital Assets bei BlackRock.

BlackRock hat ebenfalls eine strategische Investition innerhalb des Uniswap-Ökosystems getätigt.

Offenlegung

BUIDL-Inhaber sind allein verantwortlich für ihre Entscheidung, auf UniswapX zu handeln, und tun dies auf eigenes Risiko. Inhaber von BUIDL-Anteilen sollten die Offenlegung im BUIDL-Emissionsprospekt zu UniswapX sorgfältig prüfen, bevor sie eine Entscheidung über den Handel mit BUIDL-Anteilen über UniswapX via Securitize treffen. Uniswap Labs und Securitize sind Drittanbieter in Bezug auf BUIDL. BlackRock erteilt keine Anlageberatung und empfiehlt den Inhabern von BUIDL nicht, UniswapX zu verwenden. BlackRock gibt keine Zusicherungen hinsichtlich der damit erzielbaren Ergebnisse, der Verfügbarkeit oder Leistung von UniswapX oder der Liquidität und Preisgestaltung auf dieser Plattform. BlackRock hat im Einklang mit seinen eigenen Zielen eine Investition innerhalb des Uniswap-Ökosystems getätigt. Bestehende Investitionen von BlackRock können jederzeit gemäß den eigenen Zielen von BlackRock eingestellt werden, ohne dass BlackRock und seine verbundenen Unternehmen verpflichtet sind, dies gegenüber irgendjemandem in irgendeiner Form anzukündigen. BlackRock und seine verbundenen Unternehmen empfehlen, unterstützen, bewerben, beraten oder werben nicht für Investitionen in das Uniswap-Ökosystem oder -Protokoll, Uniswap Labs, Uniswap Foundation, Uniswap DUNI und/oder UNI-Token und geben auch keine diesbezüglichen Zusicherungen gegenüber Personen ab. Sie übernehmen keine Verantwortung oder Verpflichtung und lehnen jegliche Haftung gegenüber Personen in diesem Zusammenhang ab.

Über Uniswap Labs:

Uniswap Labs ist ein wesentlicher Mitwirkender am Uniswap-Protokoll – der weltweit größten DEX, die ein Volumen von über 4 Billionen US-Dollar verarbeitet hat. Uniswap Labs entwickelt auch Produkte, die Benutzern den Zugriff auf das Protokoll erleichtern, darunter die Uniswap-Web-App, die Wallet und die Trading-API. Darüber hinaus ist Uniswap Labs der primäre technische Anbieter für Unichain, eine DeFi-native Ethereum-Layer-2-Lösung, die als Heimat für kettenübergreifende Liquidität konzipiert ist.

Über Securitize:

Securitize, weltweit führend in der Tokenisierung realer Vermögenswerte mit einem verwalteten Vermögen von über 4 Milliarden US-Dollar (Stand: November 2025), bringt die Welt durch tokenisierte Fonds in Zusammenarbeit mit erstklassigen Vermögensverwaltern wie Apollo, BlackRock, BNY, Hamilton Lane, KKR, VanEck und anderen auf die Blockchain. In den USA ist Securitize als bei der SEC registrierter Broker-Dealer, bei der SEC registrierter Transferagent, Fondsverwalter und Betreiber eines von der SEC regulierten alternativen Handelssystems (ATS) tätig. In Europa ist Securitize gemäß dem EU-DLT-Pilotprogramm vollständig als Wertpapierfirma und Handels- und Abwicklungssystem (TSS) zugelassen und damit das einzige Unternehmen, das über eine Lizenz für den Betrieb einer regulierten Infrastruktur für digitale Wertpapiere sowohl in den USA als auch in der EU verfügt. Securitize wurde außerdem als eines der 2025 Forbes Top 50 Fintech-Unternehmen 2025 ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter:

Über BlackRock:

Das Ziel von BlackRock ist es, immer mehr Menschen zu finanziellem Wohlstand zu verhelfen. Als Treuhänder für unsere Kunden und führender Finanztechnologieanbieter unterstützen wir Millionen von Menschen dabei, Ersparnisse aufzubauen, von denen sie ihr ganzes Leben lang profitieren, indem wir Investitionen einfacher und erschwinglicher machen. Für weitere Informationen über BlackRock besuchen Sie bitte www.blackrock.com/corporate

