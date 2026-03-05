MASARAT Mobility Park dá as boas-vindas à FPI Gulf como locatária âncora para a fabricação avançada de peças automotivas

RIAD, Arábia Saudita--(BUSINESS WIRE)--No fórum PIF Private Sector Forum 2026, o MASARAT Mobility Park anunciou a assinatura de um contrato de arrendamento para desenvolvimento com a Fortune Parts Industry Gulf (FPI Gulf), uma joint venture entre o FPI Group, com sede na Tailândia, e o parceiro local Fuel Autoparts Company. Este marco representa um passo significativo no desenvolvimento do parque e apoia a localização da fabricação automotiva no reino, em linha com a Visão 2030.

Nos termos deste acordo, a FPI Gulf, líder global em serviços de fabricação automotiva, estabelecerá uma fábrica de peças automotivas no MASARAT Mobility Park, localizado dentro do King Salman Automotive Cluster na King Abdullah Economic City (KAEC), reforçando a posição do parque como o principal destino da Arábia Saudita para as indústrias automotiva e de mobilidade.

A fábrica será especializada na produção e distribuição de componentes automotivos utilizando tecnologias de moldagem por injeção de plástico, cromagem e pintura. Ela atenderá fabricantes de equipamentos originais (OEMs) locais e internacionais, contribuindo para o fortalecimento da cadeia de suprimentos automotiva da Arábia Saudita.

Comentando o anúncio, Tienie Ferreira, diretor-executivo (CEO) do MASARAT Mobility Park, afirmou: “Este acordo reforça o valor estratégico do MASARAT Mobility Park como um destino projetado especificamente para a manufatura automotiva. A chegada da FPI Gulf como nossa locatária âncora fortalece o papel do parque na viabilização de um ecossistema integrado que reúne manufatura, logística e infraestrutura industrial em um único local.”

Sompol Tanadumrongsak, diretor-executivo (CEO) do FPI Group e presidente da Thai Auto-Parts Manufacturing Association (TAPMA), acrescentou: “A Arábia Saudita representa um mercado estratégico de crescimento para o FPI Group, e nossa colaboração com o MASARAT Mobility Park marca um passo importante na expansão de nossa presença regional. O parque oferece uma plataforma bem conectada e pronta para investimentos para o estabelecimento de operações avançadas de manufatura voltadas ao atendimento dos mercados automotivos local e regional. Essa iniciativa reflete nosso compromisso de longo prazo com o Reino e nosso apoio à localização e ao desenvolvimento de capacidades.”

Este marco reforça o papel da MASARAT como um importante facilitador da localização automotiva, apoiado por capacidades industriais e logísticas integradas, infraestrutura avançada, conectividade multimodal e incentivos da Zona Econômica Especial. Esta parceria destaca o compromisso do Parque em atrair players globais da indústria e acelerar o desenvolvimento de uma cadeia de valor automotiva e de mobilidade competitiva e localmente estabelecida.

*Fonte: AETOSWire

