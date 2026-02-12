Energy Vault y Crusoe anuncian una alianza estratégica para desplegar las unidades modulares de IA Crusoe Spark y expandir Crusoe Cloud

WESTLAKE VILLAGE, California, y DENVER--(BUSINESS WIRE)--Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), líder global en soluciones de almacenamiento de energía a escala de red, y Crusoe, primer proveedor verticalmente integrado de infraestructura de inteligencia artificial (IA) del sector, anunciaron un acuerdo marco estratégico para el despliegue escalonado de centros de datos modulares Crusoe Spark en el centro tecnológico de Energy Vault en Snyder, Texas. El programa inicial incluye hasta 25 megavatios (MW) de carga total, que se operarán mediante las fábricas modulares de IA Crusoe Spark. Los despliegues comenzarán en 2026, lo que permitirá a Crusoe Cloud expandir su capacidad de cómputo, incluidos los nuevos servicios de inferencia gestionada, y responder a la creciente demanda de sus clientes. La iniciativa amplía significativamente el programa Spark, demuestra la capacidad de inferencia modular de rápida implementación de Crusoe y reafirma el compromiso de la empresa con infraestructura de IA innovadora y energéticamente eficiente.

En el marco del acuerdo plurianual, Energy Vault proporcionará infraestructura modular con energía integrada (“powered shell”), diseñada para implementar de manera rápida y confiable los sistemas eléctricos y mecánicos necesarios para cargas de cómputo de alta densidad. Energy Vault liderará el primer despliegue de las unidades Crusoe Spark en su centro tecnológico de Snyder, Texas. Juntas, Energy Vault y Crusoe combinarán la infraestructura energética con un modelo modular, lo que reducirá significativamente los plazos de implementación y permitirá escalar la capacidad a medida que aumenta la demanda de los clientes.

El mercado de infraestructura de IA está marcado por la velocidad. A medida que crece la demanda de capacidad de cómputo, los clientes enfrentan limitaciones que pueden afectar los tiempos de entrega, como la disponibilidad de energía, los plazos de interconexión, la complejidad de los sistemas eléctricos y los requisitos operativos del cómputo de alta densidad. Los despliegues modulares de Energy Vault, basados en las fábricas modulares de IA Crusoe Spark y respaldados por su experiencia comprobada en ejecución disciplinada y capacidades digitales de operación, acortan de manera significativa el tiempo hasta la puesta en funcionamiento, garantizando altos niveles de confiabilidad para los clientes de centros de datos.

Robert Piconi, director ejecutivo y presidente de Energy Vault, afirmó: “Crusoe responde a un imperativo de mercado muy claro: los clientes necesitan capacidad de cómputo escalable, entregada de manera rápida y confiable. Nuestro rol es proporcionar la infraestructura energética crítica que permite instalaciones ágiles y operaciones estables. Este acuerdo representa un hito clave para Energy Vault, ya que establece una plataforma comercial de infraestructura de IA que complementa nuestra plataforma Asset Vault y expande nuestra estrategia de construir, poseer y operar en un segmento de alto crecimiento”.

Como proveedor verticalmente integrado, Crusoe diseña y fabrica sus unidades Crusoe Spark para ofrecer infraestructura de IA consistente y de alto rendimiento, que amplía de forma modular la capacidad de Crusoe Cloud. Al combinar esta tecnología con la experiencia comprobada de Energy Vault en operación de sistemas energéticos críticos, las empresas aseguran suministro confiable y despliegues rápidos que cumplen con las exigencias de sus clientes. Este enfoque integrado aprovecha controles digitales repetibles y un modelo modular para reducir drásticamente el tiempo hasta la puesta en funcionamiento, y garantiza confiabilidad y escalabilidad para empresas que requieren capacidad de IA a gran escala.

Cully Cavness, cofundador, presidente y director de estrategia de Crusoe, agregó: “Fabricando las unidades Spark y asociándonos con el talentoso equipo de Energy Vault, avanzamos en la visión de Crusoe de ofrecer infraestructura de IA verticalmente integrada y centrada en la energía. Este proyecto demuestra el potencial de las fábricas modulares de IA en aplicaciones como inferencia distribuida de baja latencia, implementaciones locales, clústeres de entrenamiento agrupados, despliegues con soberanía de datos y muchos otros casos de uso. Además, nos enorgullece colaborar con Energy Vault, un socio que comparte nuestro compromiso de resolver los desafíos energéticos de la era de la IA mediante ejecución enfocada e innovación tecnológica”.

Esta alianza estratégica fortalecerá el modelo de negocio integral “Own & Operate” de Energy Vault, respaldado por la plataforma Asset Vault, que ahora se expande para atender el mercado de infraestructura de IA mediante despliegues contractuales de infraestructura modular con energía integrada a largo plazo. Se espera que estas implementaciones generen un cambio radical en la economía por unidad, con un EBITDA por MW significativamente superior (aproximadamente 10 a 20 veces) frente a proyectos de infraestructura tradicionales, impulsado por flujos de efectivo contractuales, diseño modular estandarizado y alta demanda de capacidad de cómputo de rápida implementación. Esta expansión acelerará de manera notable el crecimiento del EBITDA a medida que se completen los despliegues y se comercialicen nuevos sitios y clientes.

Acerca de Energy Vault

Energy Vault® desarrolla, implementa y opera soluciones de almacenamiento de energía a escala de red de servicio público diseñadas para transformar el enfoque de mundo respecto del almacenamiento de energía sostenible. La oferta de productos integral de la empresa incluye tecnologías patentadas de almacenamiento por gravedad, almacenamiento en baterías y almacenamiento de energía de hidrógeno, apoyando una variedad de casos de uso de los clientes, proporcionando un despacho y una optimización seguros y fiables del sistema energético. Cada solución de almacenamiento tiene el apoyo de la plataforma de integración y el software de sistema de gestión de energía con tecnología de hardware neutro de la Empresa. La cartera de innovadoras tecnologías de Energy Vault, exclusivas en el sector, ofrece soluciones de almacenamiento de energía personalizadas a corto y largo plazo para ayudar a que empresas de servicios públicos, productores de energía independientes y grandes usuarios de energía industriales reduzcan en gran medida los costos nivelados de energía y, al mismo tiempo, conserven la confiabilidad de la energía. Desde 2024, Energy Vault ha ejecutado una estrategia de gestión de activos «Own & Operate» (Poseer y operar) desarrollada para generar flujos de ingresos predecibles, recurrentes y de alto margen, posicionando a la empresa para un crecimiento continuo en el mercado de infraestructura de activos de almacenamiento de energía, en rápida evolución. Visite www.energyvault.com para obtener más información.

Acerca de Crusoe

Como empresa especializada en fábricas de IA, Crusoe tiene la misión de acelerar la disponibilidad de energía e inteligencia. La empresa ofrece una solución de infraestructura de IA fiable, flexible y rentable, con enfoque en eficiencia energética. Al aprovechar fuentes de energía a gran escala, construir centros de datos optimizados para IA y poner a disposición una potente plataforma de nube de IA, Crusoe permite que sus clientes y socios impulsen su innovación y construyan el futuro con mayor rapidez.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas que reflejan la visión actual de la Empresa sobre sus operaciones y desempeño financiero, incluidas proyecciones de ingresos y rentabilidad, disponibilidad de futuros desembolsos bajo el compromiso de acciones preferidas OIC para Asset Vault, cronograma de implementación del capital de Asset Vault, estructura de Asset Vault y el costo por kilovatio-hora alcanzable por Energy Vault. Estas declaraciones prospectivas abarcan posibles resultados futuros de operación, así como la descripción de nuestros planes y estrategias de negocio. Suelen incluir expresiones como “anticipar”, “esperar”, “sugerir”, “planear”, “creer”, “tener la intención de”, “proyectar”, “prever”, “estimaciones”, “objetivos”, “proyecciones”, “debería”, “podría”, “sería”, “puede”, “hará” y otras similares. Se fundamentan en nuestras expectativas, planes y supuestos actuales, considerando nuestra experiencia en el sector, la evolución histórica, las condiciones presentes y los desarrollos futuros previstos. Estas declaraciones representan predicciones sobre eventos futuros y no garantizan resultados concretos. Existen riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales, el nivel de actividad, desempeño o logros difieran sustancialmente de los anticipados, incluyendo, entre otros: incumplimiento de acuerdos definitivos o condiciones para futuros desembolsos; cambios en estrategias, planes de expansión u oportunidades con clientes; resultados de operaciones futuras; situación financiera estimada; ingresos y pérdidas proyectados; costos previstos; incertidumbre sobre premios, reservas, cartera de pedidos o cronogramas de permisos; posibilidad de defectos o fallas en productos; aceptación del modelo de negocio y éxito de la estrategia de crecimiento; desarrollo y mantenimiento de marca y reputación; condiciones del sector, competidores y proveedores; disponibilidad oportuna de componentes y materias primas; impacto de epidemias o crisis externas; protección de propiedad intelectual; requerimientos de capital y uso de fondos; naturaleza internacional de operaciones y efectos de guerras u hostilidades; capacidad de financiar operaciones y crecimiento futuro; y otros factores importantes descritos en la sección “Factores de riesgo” de nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2024, presentado ante la SEC el 1 de abril de 2025, así como en otras presentaciones periódicas disponibles en www.sec.gov. No es posible prever todos los riesgos emergentes ni evaluar cómo podrían interactuar para afectar nuestro negocio o resultados. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado se refiere únicamente a la fecha del mismo y está condicionada por las advertencias incluidas. La Empresa no asume obligación de actualizar estas declaraciones, salvo que la ley lo exija. No debe otorgarse confianza indebida a estas declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.